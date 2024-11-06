《2025春节旅游消费趋势报告》发布 洛阳上榜春节传统文化游热门目的地

日前，中国旅行社协会联合途牛旅游网发布《2025春节旅游消费趋势报告》，洛阳上榜“2025春节传统文化游热门目的地TOP10”。

众多游客在应天门北广场观看灯光秀（资料图）

日前，中国旅行社协会联合途牛旅游网发布《2025春节旅游消费趋势报告》，洛阳上榜“2025春节传统文化游热门目的地TOP10”。

该《报告》显示，这个春节假期，传统文化游热度空前高涨，北京、西安、成都、南京等地凭借其深厚的文化底蕴，是传统文化游的热门之选；洛阳、泉州等地，则随着近年来传统文化游的兴起，逐渐成为新兴的文化旅游热点。此外，在《黑神话：悟空》的带动下，太原、大同等地文化旅游热度持续攀升，吸引了越来越多的游客前去探寻古建古寺等历史遗迹。

游客身穿汉服在洛邑古城打卡拍照（资料图）

从目的地搜索热度来看，北京、西安、成都、南京、太原、洛阳、泉州、苏州、大同、杭州上榜“2025春节传统文化游热门目的地TOP10”，是游客体验春节传统文化游的热门之选。

新春烟花秀、神都上元灯会、博物馆奇妙夜……今年春节期间，洛阳将以“穿越盛唐洛阳年”为主题，打造独具神都特色的“宫里过大年”“坊里过大年”“天街过大年”3大场景，开展一系列丰富多彩的活动，为广大市民和游客打造沉浸感、参与感十足的文旅盛宴。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）