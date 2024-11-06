男子刷视频遇诈骗 民警火速行动保住20万元

张起瑞是洛阳市栾川县公安局民警。前几天，他接到上级发来的一条反诈预警信息，称辖区居民杨先生疑似遭遇诈骗，携带大笔现金前往交易地点。

张起瑞是洛阳市栾川县公安局民警。前几天，他接到上级发来的一条反诈预警信息，称辖区居民杨先生疑似遭遇诈骗，携带大笔现金前往交易地点。

交易地点位于县城某小区附近，为避免打草惊蛇，张起瑞和同事事先未联系杨先生，而是直奔现场进行布控。很快，他们发现杨先生现身，手里提着一个礼品袋，里面装着20万元现金。就在杨先生准备将礼品袋交给前来接应的男子时，在附近蹲守的民警迅速将该男子控制。

民警介绍，杨先生在某视频平台刷到一条投资理财的视频，根据提示下载了一款炒股软件。之后，杨先生认识了一名炒股“分析师”，对方称可以帮他赚钱。

“前期杨先生投进去不少钱，平台显示他的本金加收益共有上百万元，但只是单纯的数字，根本无法提现。”张起瑞说，骗子引导杨先生追加投资，能有翻倍收益，还谎称平台上的钱可以提现。在对方的忽悠之下，杨先生东挪西借了20万元，准备交给前来取款的人。

民警调查得知，明来取现金的男子姓徐，湖北人。据其交代，他在一个接单群里接单，收到受害人的钱后再转交给上家，他从中赚取佣金。目前，徐某已被刑事拘留，此案正在进一步调查。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 陈丁冉 文/图）