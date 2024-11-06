全省暂停！河南省医保局发布最新公告

为配合国家医保信息平台系统升级，确保省医保信息平台安全稳定运行，需暂停省医保信息平台对外服务进行系统升级工作。 昨日，“河南省医疗保障局”微信公众号发布最新公告，内容如下： 河南省医疗保障局

关于省医保信息平台停机的公告 全省各参保单位、参保人员、定点医药机构： 为配合国家医保信息平台系统升级，确保省医保信息平台安全稳定运行，需暂停省医保信息平台对外服务进行系统升级工作。现就有关事项公告如下： 一、停机时间 2025年1月14日22:00至2025年1月15日5:00。 二、暂停服务范围 停机期间，暂停办理全省城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险、长期护理保险的所有医保业务，包括但不限于暂停全省定点机构医保结算、省内异地和跨省就医医保结算等业务。同时河南医保微信小程序、河南医保支付宝小程序、河南医疗保障公共服务平台(网厅)等线上线下公共服务渠道服务将全部暂停。 三、温馨提示 (一)在停机前，参保人员可根据实际情况，酌情提前备药。 (二)停机期间，定点医疗机构、定点零售药店将无法办理医保结算。如需入院就医的，可先自费办理，待省医保信息平台恢复正常运行后再办理医保结算。 请广大参保单位、参保人员合理安排相关业务办理时间，并请相互转告。由此带来的不便，敬请各相关单位、参保人员和社会各界谅解。 2025年1月10日 ⑥