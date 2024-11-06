新年订单旺 家具销路广

近日，在位于偃师区高龙镇的河南省高龙家具有限公司内，工人忙着赶制一批定制化木制家具。新年伊始，企业铆足干劲，抓订单、忙生产，及时满足市场需求。
近日，在位于偃师区高龙镇的河南省高龙家具有限公司内，工人忙着赶制一批定制化木制家具。新年伊始，企业铆足干劲，抓订单、忙生产，及时满足市场需求。
近日，在位于偃师区高龙镇的河南省高龙家具有限公司内，工人忙着赶制一批定制化木制家具。新年伊始，企业铆足干劲，抓订单、忙生产，及时满足市场需求。
该公司是一家集设计、生产、销售、家居配套于一体的全能型家具企业，近年紧跟市场需求，持续优化生产设备，重点发展高品质的定制化木制家具，产品畅销全国。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 王雷 牛笑坡 摄）
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