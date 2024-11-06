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校媒联手 开启“人工智能+”与国际传播新篇章
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.10 12:50
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　　今日上午，洛阳网与洛阳师范学院新闻与传播学院举行战略合作签约仪式，开启了校媒合作的新篇章。此次合作将聚焦于“人工智能+”和“国际传播”等领域，借助先进的AIGC(人工智能生成内容)技术，共同探索传媒行业与高校产教融合新模式。

　　作为河南省首批入选中宣部与教育部“卓越新闻传播人才教育培养计划”的高校之一，洛阳师范学院新闻与传播学院一直致力于专业的建设和改革，以满足现代新闻传播业的需求。洛阳日报报业集团致力于深化媒体融合发展，现已形成“报、网、端、微、屏”全媒体布局。洛阳网是国家重点新闻网，由洛阳日报报业集团主管主办，现已形成具有强大传播力、影响力的新媒体矩阵，目前用户超过5000万，其中百万级平台账号八个。

 

　　根据合作协议，双方将利用先进的AIGC(人工智能生成内容)技术，在AI短视频制作、短剧开发以及相关课程模块设计等方面展开紧密合作；同时，在国际传播领域，双方将建立资源共享平台，促进全球新闻素材和案例研究的便捷获取，并发起跨国界合作项目，开发多语种影视作品，如纪录片、专题报道等，以提升洛阳文化的国际传播力。此外，双方还将致力于构建国际合作网络，为师生提供更多元化的学习和实践机会，拓宽国际视野和发展空间。

　　活动现场，洛阳日报社编委，洛阳网总经理、执行总编辑刘宏波与洛阳师范学院新闻与传播学院院长李正学签订战略合作协议。

　　近年来，洛阳网积极顺应全媒体时代发展潮流，不断调整和适应传播格局变化，与多所高校展开深度合作，探索融媒体创新路径。此次携手洛阳师范学院新闻与传播学院，将充分整合各自优势资源，深化合作内涵，拓宽合作领域，共同为传媒行业的繁荣发展贡献智慧和力量。（洛报融媒·洛阳网记者 郭文静/文 卢昭珂/图）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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