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市政协召开住洛省政协委员座谈会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.10 08:25
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　　昨日，市政协召开住洛省政协委员座谈会，征求住洛省政协委员对省政协、市政协2025年度工作意见建议。住洛省政协委员召集人、市政协主席孙延文主持会议并讲话。

　　会上，住洛省政协委员结合履职体会，聚焦提升提案工作质效、更好开展调研视察活动、推动调研成果转化应用等内容，谈感受、提建议，现场气氛热烈。孙延文认真听取发言并不时与大家互动交流，希望住洛省政协委员进一步强化委员意识、提升履职能力、发挥优势作用，提出更多可操作、价值高的意见建议，以高质量履职服务高质量发展。市政协将对大家的意见建议进行吸纳转化，融入实际工作中，凝心聚力推动政协工作高质量发展。

　　孙延文指出，政协委员是政协工作的主体，人民政协作用发挥在委员、活力展现看委员、事业发展靠委员。要坚定正确政治方向，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，更加坚定自觉地确保正确履职方向。要更好发挥委员主体作用，把“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的重要要求落实到具体履职实践中，努力提高履职能力和水平，在推进中国式现代化建设河南实践中展现新作为。要不断提升协商议政能力，认真参加省政协各项协商议政活动，积极撰写提案和反映社情民意信息，切实做到参政参到关键处、议政议到点子上，用实际行动彰显政协委员的责任与担当。要充分发挥省政协委员身份优势作用，围绕产业发展、城市提质、乡村振兴等市委中心工作和群众所急所需所盼积极参政议政，着力在服务全省、全市工作大局中发挥更大作用，助力现代化洛阳建设取得新的更大成效。市政协机关要为委员履职创造良好条件，搭建平台、做好服务，确保委员履职有平台、建言有渠道。 （洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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