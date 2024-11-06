洛阳古墓博物馆春节将推出夜游活动

洛报融媒记者9日从洛阳古墓博物馆获悉，春节期间，该馆将推出“何不秉烛游——古墓里的秘密”夜间剧本游活动，通过传统文化与奇妙创意的“碰撞”，带给游客沉浸式夜游新体验。

洛报融媒记者9日从洛阳古墓博物馆获悉，春节期间，该馆将推出“何不秉烛游——古墓里的秘密”夜间剧本游活动，通过传统文化与奇妙创意的“碰撞”，带给游客沉浸式夜游新体验。

洛阳古墓博物馆是国内唯一一座集帝陵、古墓葬及其附属文物、石刻和古代壁画为一体的大型墓葬类博物馆，长期以来，因其具备大量独特而神秘的“古墓”元素，不断吸引着八方游客前来参观，加上该馆所在地邙山不仅是许多传奇故事的发源地，也是众多历史人物的长眠之地，因此“夜探古墓”在近年来成为不少游客期待的体验项目。

“何不秉烛游——古墓里的秘密”夜间剧本游活动正是基于游客新需求而打造的沉浸式体验项目。该项目依托洛阳古墓博物馆丰富的馆藏资源，通过精心设计的剧本和场景布置，带领游客穿越回古代，开启独特的文化体验之旅。

活动期间，游客们将手持灯笼，跟随NPC的脚步深入古墓内部，体验“河洛遗冢”等场景故事。在每个场景故事中，游客们会遇到许多身着不同朝代服饰的“古人”，他们或三五成群，或独自徘徊，仿佛从历史的尘埃中复活，为游客们讲述着自己的故事，游客则需要通过解谜和完成任务来推动剧情的发展。此外，活动还巧妙地融入了各种娱乐元素，如投壶比赛等，让游客们在轻松愉快的氛围中完成“穿越”之旅。

“精心设计的场景和剧情是这次活动的一大亮点。从‘河洛遗冢’的灯光闪烁，到‘百鬼夜行’的神秘莫测，再到投壶环节的紧张刺激，不同的场景故事不仅考验了游客的智慧和勇气，也能让大家对历史和考古有更加深刻的认识。”洛阳古墓博物馆相关负责人说。

目前，“何不秉烛游——古墓里的秘密”夜间剧本游活动已进入内测阶段，正式上线后，游客可在洛阳古墓博物馆官方微信公众号上预约报名。此外，春节期间，洛阳古墓博物馆还会在推出北邙千秋系列《忘川遗书》沉浸式实景互动解谜活动和“来自光武帝乡的大汉文明——南阳汉画拓片精品展”，进一步丰富游客参观体验。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 段跃辉 耿芸)