男孩手指被螺丝卡住 消防员助其脱困

7日晚，洛阳市洛宁县消防救援大队接到群众报警称，辖区一个孩子的手指被螺丝卡住，寻求帮助。

7日晚，洛阳市洛宁县消防救援大队接到群众报警称，辖区一个孩子的手指被螺丝卡住，寻求帮助。

据消防员介绍，他们赶到现场看到，5岁男孩明明(化名)的右手食指被卡在电动车脚踏曲柄的螺丝口内，已充血浮肿。孩子表情痛苦，不时发出哭喊声。

消防员观察发现，螺丝为钢材质，壁厚约1厘米，内壁有螺纹。他们迅速制定救援方案，使用纸片和牙签垫在明明被卡的手指与螺丝之间，防止在救援过程中对孩子造成二次伤害。随后，消防员使用角磨机对螺丝进行切割，同时用喷壶对切割部位进行喷水降温。很快，螺丝被切开，孩子脱困。经检查，明明的手指没有大碍。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 薛海锋 文/图）