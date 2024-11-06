洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

看《国色芳华》 听专家讲唐朝“牡丹故事”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.09 10:43
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　7日晚，由杨紫、李现领衔主演的古装电视剧《国色芳华》开播。故事以唐朝为背景，讲述了生活在洛阳的商户之女“牡丹”何惟芳(杨紫饰)，在雅冠长安的“花鸟使”蒋长扬(李现饰)的协助下，组成“匠人与投资人”的组合，从培育牡丹起家，最终实现济世报国理想的励志传奇故事。

　　目前更新的剧集讲述：一个黄昏，新娘装扮的何惟芳带着包括各类牡丹在内的丰厚嫁妆嫁入刘府。不少网友不解，为何婚礼会在傍晚举行？牡丹花纳入嫁妆，透露何惟芳家中财力是何水平？唐代牡丹有何发展，又有多少牡丹品种呢？对此，记者分别进行了深入采访。

　　中国武则天研究会副会长、洛阳市隋唐史学会会长王恺介绍，中国古代传统婚礼一般在黄昏举行，取其阴阳交替有渐之义，故称“昏礼”，后来逐渐发展为“婚礼”。剧中何惟芳的新娘妆容为妆靥，亦叫面靥，是古代妇女施于两侧酒窝处的一种妆饰，在颊边画二新月样子或钱样，或在嘴角酒窝间加二小点胭脂，这种妆容流行于唐宋时期。

　　剧中，何惟芳养育的牡丹色彩鲜艳，有粉、红、紫、白等多种颜色，令人赏心悦目且印象深刻。历史上，唐代牡丹的花色有何发展？对此，《国色芳华》牡丹顾问、中国花卉协会牡丹芍药分会副会长李清道表示，唐代牡丹的发展，促进了牡丹品种的形成。

　　唐代李濬《摭异记》载：“开元中，禁中初重木芍药，即今牡丹也。得四本，红、紫、浅红、通白者，上因移植于兴庆池东沉香亭前。”唐代王建著《题所赁宅牡丹花》诗，有“粉光腻深紫，肉色退红娇”句。唐代康骈《剧谈录》载：“京国花卉之辰，尤以牡丹为上。至于佛宇道观，游览者罕不经历。慈恩(寺)浴堂院有花两丛，每开及五六百朵，繁艳芬馥，近少伦比……(更)有殷红牡丹一窠，婆娑几及千朵，初旭才照，露华半晞，浓姿半开，炫耀心目。”

　　李清道说，从唐文献中可以看出，唐代牡丹已有粉、红(浅红、肉红、殷红)、紫(含深紫)、黄、白(含通白、黄白)等多色。此外，有些品种花瓣上带有色斑(即“檀心”)，还出现了半重瓣、重瓣类型。

　　另据《中国牡丹》一书记载，洛阳是中国牡丹的重要发祥地之一。进入唐代，牡丹经过初唐百余年的发展和积累，终于引起最高统治者和上流社会的关注，成为财富和权力的象征。据宋代高秉《事物纪原》、邵伯温《闻见前录》、欧阳修《洛阳牡丹记》等记载，牡丹部分品种源于唐及五代，如一捻红、魏花、叶底紫、潜溪绯等。另据宋代陶谷《清异录》载：“洛阳大内临芳殿(后唐)庄宗所建。牡丹千余本，其名品亦有在人口者，见于后：‘百叶仙人’浅红、‘月宫花’白、‘小黄娇’深黄、‘雪夫人’白……”共记述后唐牡丹名品15个。

　　由上，唐及五代有牡丹品种名称可数者近20种。此外，以花色、花型、起源不同以及各种变异，估计未记名品种亦至少有20余种，品种总数在40个以上。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    洛阳儿科专家：甲流患儿增多，警惕呼吸道病原体“混合感染”
    洛阳儿科专家：甲流患儿增多，警惕呼吸道...
    洛阳儿科专家：甲流患儿增多，警惕呼吸道病原体“混合感染”
        “近期，门诊接诊的甲流患儿明显增多，且不少患儿同时出现了多种呼吸道病原体混合感染的现象。”
  • ·呼吸道感染患者增多 医生呼吁勿盲目用药
  • ·强化重症护理专科培训 守护患者生命健康
  • ·用中成药治疗感冒 洛阳中医提醒……
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳：织密交通网络 铺就发展“快...
  • 汉魏故城遗址博物馆靓姿显现【组图】
  • 洛阳机务段：精检细修机车 积极备...
  • “三九天”来了，洛阳本周后期风...
  • 城市社区嵌入式服务设施怎么建？...
  • 占全省17.5%！洛阳29家企业获评省...
  • 汉魏故城遗址博物馆有新进展 基本...
  • 中硅高科：项目建设提速 引领产业...
  • 总数增至178家！洛阳新增9家重点...
  • 洛平：积极融入全国统一大市场
    		•
    百姓呼声
    洛阳城市阳台地面标识英文翻译有误？
    龙门石窟地下停车站缺少安全标识（图）
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    关林庙游记

    康百万庄园

    新年 龙门走走

    人像
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605