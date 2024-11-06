看《国色芳华》 听专家讲唐朝“牡丹故事”

7日晚，由杨紫、李现领衔主演的古装电视剧《国色芳华》开播。故事以唐朝为背景，讲述了生活在洛阳的商户之女“牡丹”何惟芳(杨紫饰)，在雅冠长安的“花鸟使”蒋长扬(李现饰)的协助下，组成“匠人与投资人”的组合，从培育牡丹起家，最终实现济世报国理想的励志传奇故事。

7日晚，由杨紫、李现领衔主演的古装电视剧《国色芳华》开播。故事以唐朝为背景，讲述了生活在洛阳的商户之女“牡丹”何惟芳(杨紫饰)，在雅冠长安的“花鸟使”蒋长扬(李现饰)的协助下，组成“匠人与投资人”的组合，从培育牡丹起家，最终实现济世报国理想的励志传奇故事。

目前更新的剧集讲述：一个黄昏，新娘装扮的何惟芳带着包括各类牡丹在内的丰厚嫁妆嫁入刘府。不少网友不解，为何婚礼会在傍晚举行？牡丹花纳入嫁妆，透露何惟芳家中财力是何水平？唐代牡丹有何发展，又有多少牡丹品种呢？对此，记者分别进行了深入采访。

中国武则天研究会副会长、洛阳市隋唐史学会会长王恺介绍，中国古代传统婚礼一般在黄昏举行，取其阴阳交替有渐之义，故称“昏礼”，后来逐渐发展为“婚礼”。剧中何惟芳的新娘妆容为妆靥，亦叫面靥，是古代妇女施于两侧酒窝处的一种妆饰，在颊边画二新月样子或钱样，或在嘴角酒窝间加二小点胭脂，这种妆容流行于唐宋时期。

剧中，何惟芳养育的牡丹色彩鲜艳，有粉、红、紫、白等多种颜色，令人赏心悦目且印象深刻。历史上，唐代牡丹的花色有何发展？对此，《国色芳华》牡丹顾问、中国花卉协会牡丹芍药分会副会长李清道表示，唐代牡丹的发展，促进了牡丹品种的形成。

唐代李濬《摭异记》载：“开元中，禁中初重木芍药，即今牡丹也。得四本，红、紫、浅红、通白者，上因移植于兴庆池东沉香亭前。”唐代王建著《题所赁宅牡丹花》诗，有“粉光腻深紫，肉色退红娇”句。唐代康骈《剧谈录》载：“京国花卉之辰，尤以牡丹为上。至于佛宇道观，游览者罕不经历。慈恩(寺)浴堂院有花两丛，每开及五六百朵，繁艳芬馥，近少伦比……(更)有殷红牡丹一窠，婆娑几及千朵，初旭才照，露华半晞，浓姿半开，炫耀心目。”

李清道说，从唐文献中可以看出，唐代牡丹已有粉、红(浅红、肉红、殷红)、紫(含深紫)、黄、白(含通白、黄白)等多色。此外，有些品种花瓣上带有色斑(即“檀心”)，还出现了半重瓣、重瓣类型。

另据《中国牡丹》一书记载，洛阳是中国牡丹的重要发祥地之一。进入唐代，牡丹经过初唐百余年的发展和积累，终于引起最高统治者和上流社会的关注，成为财富和权力的象征。据宋代高秉《事物纪原》、邵伯温《闻见前录》、欧阳修《洛阳牡丹记》等记载，牡丹部分品种源于唐及五代，如一捻红、魏花、叶底紫、潜溪绯等。另据宋代陶谷《清异录》载：“洛阳大内临芳殿(后唐)庄宗所建。牡丹千余本，其名品亦有在人口者，见于后：‘百叶仙人’浅红、‘月宫花’白、‘小黄娇’深黄、‘雪夫人’白……”共记述后唐牡丹名品15个。

由上，唐及五代有牡丹品种名称可数者近20种。此外，以花色、花型、起源不同以及各种变异，估计未记名品种亦至少有20余种，品种总数在40个以上。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨）