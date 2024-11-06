取暖神器不用电（古人过冬那些事儿）

今天是三九第二天，老话说“三九四九冰上走”，一年中最冷的时节就是当下。

今天是三九第二天，老话说“三九四九冰上走”，一年中最冷的时节就是当下。如今人们取暖，除了集中供热，自家也有不少设备，比如空调、电暖器、暖风机、电热毯、电热披肩……它们有一个共同点：得用电。古代没电，但古人的取暖神器也不少。

铸铁小火炉

围炉煮酒，对火玩雪

星期天去逛古玩市场，看见一个锈迹斑斑的铸铁小火炉。放在古时候，三九天它可闲不住。

从《问刘十九》到《雪夜对酒招客》，一到下雪天，白居易就想喊朋友来家里围炉煮酒。待到刘禹锡也来洛城养老，他总算有了一个完美的“酒搭子”，您看他的《雪夜小饮赠梦得》：“同为懒慢园林客，共对萧条雨雪天。小酌酒巡销永夜，大开口笑送残年。”

对着暖烘烘的火炉，白居易煮酒还玩雪。他在《对火玩雪》中写道：“平生所心爱，爱火兼怜雪。火是腊天春，雪为阴夜月。鹅毛纷正堕，兽炭敲初折。盈尺白盐寒，满炉红玉热。”

官员取暖无忧，是因为朝廷每到冬天都会发炭，上班更冻不着，如唐代诗人宋之问在洛阳宫中值班时曾作《冬夜寓直麟阁》一诗，其中写道：“直事披三省，重关闭七门。广庭怜雪净，深屋喜炉温。”

贪官家里就更别提了。杨国忠家甚至将炭屑和蜜捏塑成双凤，在炉底铺白檀木，其上燃凤炭。有这还不够，他还选“婢妾肥大者”，站在身前为他遮风，名曰“肉阵”。

暖脚丫子，有汤婆子

盛夏，古人喜欢在床上放一个筒状竹器，抱着睡觉，风行怀中，便觉凉快，俗谓之“竹夫人”。到了冬天，“竹夫人”放假，“汤婆子”上岗。

清代赵翼在《陔(音同该)余丛考》中介绍，当时人用铜锡器盛热水，放到被窝里暖脚，称为“汤婆子”。汤婆子又名脚婆，宋代文人黄庭坚曾花重金买了一个脚婆，作《戏咏暖足瓶二首》，其一曰：“小姬暖足卧，或能起心兵。千金买脚婆，夜夜睡天明。”看来黄庭坚很爱他这个“脚婆”。

苏轼的爷爷苏序“轻财好施”，遇到灾年，卖掉家中田产救济邻里乡党；苏轼的母亲程夫人会赚钱，也懂散财，帮助亲戚嫁娶置业，周济同乡应对急难，苏轼受此家风影响，常常出手大方。一年冬天，他给老友杨君素写信，赞其“龟鹤不老，松柏益茂”，为表心意，随信寄送一个“暖脚铜缶”，并在信中告知用法：“每夜热汤注满，密塞其口，仍以布单裹之，可以达旦不冷也。”

盛满沸水，通宵保暖，汤婆子的保温性能真一流！

诗写一半，冻笔咋办

寒冷冬夜，不仅被窝需要暖，书桌也需要——古人写字用毛笔蘸墨汁，墨汁也畏寒，正文思泉涌呢，笔冻住了！

“冻笔新诗懒写，寒炉美酒时温。醉看墨花月白，恍疑雪满前村。”这首诗未必是诗仙李白写的，但李白应遭遇过冻笔的窘况。唐代边塞诗人岑参也有同样经历。一次，他在军帐中起草檄文，砚台里的墨汁冻结了，“幕中草檄砚水凝”。

暖砚就是用来解决这一烦恼的。唐代洛阳人张说(音同月)写过一首《暖砚铭》：“笔锋晓冻，墨池夜结。香炭潜燃，推寒致热。”可想而知，暖砚中空，内置炭火，这样就有保温功效了。

据《开元天宝遗事》记载，唐玄宗有一个“七宝砚炉”，做工精巧绝伦，是其冬季常用之物：每至冬寒砚冻，就将砚台放在七宝砚炉上，“砚冰自消，不劳置火”，也不知是啥原理。

暖椅（《闲情偶寄》插图）

做把暖椅，一劳永逸

清代李渔还在《闲情偶寄》中介绍了一种极妙的取暖神器：暖椅。

李渔冬天写书，人畏寒，砚苦冻，在屋里多放几个炭盆，不光费钱，灰还很大。于是，他设计了一把暖椅。

暖椅很大，能坐能躺，下有抽屉，屉内烧炭。抽屉底嵌薄砖，四围镶铜，只让臀下、足下透火气。用极细的灰盖炭，火气不烈而满座皆温。这种设计还很省燃料，自朝至暮，只用小炭四块，合计不满四两。

上设扶手匣，人坐好，匣放下，就是几案，其中可装笔、砚、书本。在匣上挖手掌大一片，嵌入极薄的端砚，暖椅自带暖砚。要是在炭灰上放香，坐在椅上又香又暖，真赛神仙。有这暖椅，李渔游山访友不必另觅肩舆，配上杠子盖上顶，便可冲寒冒雪。他却不想想，那抬轿的人多苦？还是如今好，公交车开暖风，司机乘客都不冷。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静 文/图）