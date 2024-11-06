画荻丸熊（河洛典故）

最近写古人“鸡娃”那些事儿，篇幅所限，漏掉一个成语：画荻丸熊。

最近写古人“鸡娃”那些事儿，篇幅所限，漏掉一个成语：画荻丸熊。

与之相关的两位古代文人都曾在洛阳生活、工作：一是宋代欧阳修，做过西京留守推官；二是唐代柳仲郢(音同影)，曾任河南尹、东都留守。

画荻是讲欧阳修的母亲善于教子。

据《宋史》记载，欧阳修四岁时父亲欧阳观就去世了。欧阳观为官清正廉洁，又轻财好施，俸禄本就微薄，更别提积蓄，他去世时，家里“无一瓦之覆，一垄之植”，没房子没地，穷得很。欧阳修的母亲郑氏了解欧阳观的为人，对儿子有所期待，于是发誓不改嫁，独自挑起养育儿子的重担。

郑氏常常给欧阳修讲他父亲生前的事迹，讲其如何孝顺，如何勤勉为官，如何心怀仁厚……她还用荻管将字画在地上，教欧阳修读书识字。欧阳修没有让母亲失望，小小年纪就聪明过人，读过的书很快便能倒背如流，等到成年时已是卓然超群，颇有声誉。

欧阳修25岁时到洛阳任西京留守推官，在好上司钱惟演的呵护下寻山问水，饮酒作诗，文学水平噌噌上涨。他还花时间认真研究了洛阳牡丹，写下《洛阳牡丹记》——这是我国最早的一部牡丹专著，也是欧阳修在洛为官三载留给咱们最好的礼物。

丸熊是讲柳仲郢的母亲善于教子。

据《新唐书》记载，柳仲郢的母亲韩氏很擅长教导儿子。在母亲的引导督促下，柳仲郢年幼时就特别爱学习，经常读书到深夜。

为了让儿子保持充沛的精力，韩氏想办法自制保健品，用熊胆和(音同活)制丸子，让儿子每天晚上读书的时候嚼上一丸，以提神醒脑。

柳仲郢长大后果然成才，颇受“唐宋八大家”之首韩愈的欣赏。后人以“画荻丸熊”称赞母亲对子女教育有方，亦作“画荻和丸”。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）