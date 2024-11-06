黄庭坚《杨凝式行书》云：“俗书只识兰亭面，欲换凡骨无金丹。谁知洛阳杨风子，下笔便到乌丝阑。”杨凝式，五代著名书法家。今存世的墨迹《韭花帖》《夏热帖》，是他写的两封短信，是书法艺术之瑰宝。

黄庭坚《杨凝式行书》云：“俗书只识兰亭面，欲换凡骨无金丹。谁知洛阳杨风子，下笔便到乌丝阑。”杨凝式，五代著名书法家。今存世的墨迹《韭花帖》《夏热帖》，是他写的两封短信，是书法艺术之瑰宝。

谁知洛阳杨风子

杨凝式，唐懿宗咸通十四年(公元873年)生于洛阳，在唐昭宗时期考中进士，历仕后梁、后唐、后晋、后汉、后周，官至太子太保。杨凝式在官场常以“心疾”为由推辞事务，世称“杨风子”“杨少师”。

杨凝式的书法初学欧阳询、颜真卿，后又学习王羲之、王献之，一变唐法，用笔奔放奇逸。他的书法作品既有《韭花帖》这样的行书代表作，也有《夏热帖》这样的狂草作品。这些作品展现了他不同的心境和精神状态，既有常人的平静与优雅，也有看似狂放与怪诞实则清醒颖悟的一面。

杨凝式的书法艺术，对后世产生了深远的影响，米芾、蔡襄等著名书法家都深受其影响。尽管学杨凝式者代不乏人，但能够得其精髓者寥寥无几。黄庭坚曾高度评价杨凝式的书法，认为他的作品达到了“造妙入神”的境界。

《邵氏闻见录》卷十六说：“杨凝式少师，唐昭宗朝为直史馆，宰相涉之子也。”“全忠既篡弑，凝式历梁、唐、晋三朝，阳狂不任事，累官至太子少师。其书法自颜、柳以入二王之妙。居洛阳延福坊，每出，导从舆马在前，多行于后。一日欲游天宫寺，从者曰：‘曷往广爱寺？’亦从之。今两寺壁间题字为多。多宝塔院有遗像尚存。近岁刘寿臣为留台，于故按牍中得少师自书假牒十数纸，皆楷法精绝。世论少师书以行草为长，误矣。”

《邵氏闻见录》的作者是邵雍之子邵伯温，其记载是自己的所闻所见，是真实可信的。天祐元年(公元904年)，朱温(全忠)逼迫唐昭宗迁都洛阳。当时的宰相是杨凝式的父亲杨涉，杨凝式为直史馆。杨凝式的家在洛阳延福坊。按照宋代张世南《游宦纪闻》卷十的记载，杨凝式的家在天宫寺之东、广爱寺之西。《邵氏闻见录》卷二十记载，广爱寺在建春门内，建春门遗址在洛龙区李楼街道的楼村。天宫寺，位置明确，在今安乐村西部。可以判断，洛阳延福坊的大致位置，在今安乐村东部。

杨凝式喜欢游览佛寺，并特别喜欢在墙壁上题字，据说他把洛阳二百余所寺院的墙壁都题遍了。寺僧们甚至会预先将墙壁粉饰一新，等待他的到来。杨凝式的这些题壁作品一直到北宋时期还可以看到许多。

后周显德元年(公元954年)，杨凝式在延福坊高寿而终，礼葬于邙山。

第五行书《韭花帖》

古人形容菜之美者，称“春初早韭，秋末晚菘”。除了初春的韭菜好吃，秋天的韭菜也很美。杨凝式吃了韭花之后写的《韭花帖》，同王羲之《兰亭序》、颜真卿《祭侄文稿》、苏轼《寒食帖》、王珣《伯远帖》并称为“天下五大行书”。

《韭花帖》叙述午睡醒来，恰逢有人馈赠韭花，非常可口，遂提笔作书以示谢意。其文曰：“昼寝乍兴，輖饥正甚。忽蒙简翰，猥赐盘飧。当一叶报秋之初，乃韭花逞味之始，助其肥羜，实谓珍馐。充腹之馀，铭肌载切。谨修状陈谢，伏惟鉴察。谨状！”

翻译成白话文是：白天刚从午睡中醒来，感到非常饥饿，忽然收到您的信函，承蒙您赐予美食。正值秋天的第一片叶子飘落之时，也是韭花味道最为鲜美的开始，搭配肥美的羊肉，真是美味佳肴。饱餐之后，内心感激万分，特此写信表示感谢，希望您能理解我的心情。

《韭花帖》的立意在于表达作者对友人馈赠美食的感激之情。午睡醒来，饥饿难耐，友人的及时馈赠使他感到非常满足，这种真实的生活体验为作品注入了丰富的情感内涵。每一个字都充满了生命力和活力，展现了杨凝式深厚的情感和高超的书法技艺。

该贴中的“一叶报秋”和“韭花逞味”都是典型的季节性描写，表达了秋天的到来和韭花的美味。这些典故不仅增添了书信的文化底蕴，还使读者能够感受到作者对自然和生活的热爱。

《韭花帖》的结构疏朗而散淡，字距和行距都非常大，给人一种清新脱俗的感觉。这种布局，在杨凝式其他作品中很少见到，体现了他追求简淡萧散、自然流畅的艺术风格。这种布局，不仅使作品显得疏朗，还增加了视觉上的层次感。明代书画家董其昌说：“少师《韭花帖》，略带行体，萧散有致，比少师他书欹侧取态者有殊，然欹侧取态，故是少师佳处。”今人评价说，杨凝式《韭花帖》乃五代上承晋唐、下启宋元，及至而下千年清逸经典之作。

国之瑰宝《夏热帖》

杨凝式的《夏热帖》，现藏于北京故宫博物院。全文是：“凝式启：夏热体履佳宜,长□酥蜜水,即欲致法席,苦□□□乳之供,酥似不如也。(以下数字残损难识)病？(下二行残损)。”

书信的大意是：“杨凝式启：夏日炎炎，希望您身体安康。我准备了一些酥蜜水，想送到您的法席上，可惜无法提供乳制品，我觉得酥蜜水可能更好一些。”

这是一封简短的信札，内容简洁明了。虽有部分文字残损，但整体意思仍然清晰。信札开头以“凝式启”表明身份，接着表达了对对方的问候和关心，最后提到准备的礼物和自己的看法。这种结构既符合书信的格式，又体现了作者的真挚情感。

该信的立意在于表达对友人的关心和问候。在炎热的夏季，杨凝式不仅关心对方的身体状况，还特意准备了消暑饮料酥蜜水，表现出深厚的情谊。这种细腻的情感表达，使得这封信札不仅仅是一封普通的问候信，更是一份珍贵的人际交往记录。

《夏热帖》中并没有明显的典故引用，但其中提到的酥蜜水是一种传统的消暑饮料，反映了当时人们的生活习俗。此外，“法席”一词则暗示了收信人是一位僧人，这也为信札增添了一层宗教色彩。

此帖是杨凝式唯一的传世草书作品，书法兼取颜真卿、柳公权笔法，体势雄奇险崛，运笔爽利挺拔，与他的楷书、行书作品相比较，艺术风格迥殊，表现出了书家的丰富艺术变化，为杨凝式书法代表作品作之一。此帖笔势飞动，浑然一体，凝重之中有潇洒气象，雄健纵逸，锋芒灼耀，极富大气。米芾赞：“杨凝式如横风斜雨，落纸云烟，淋漓快目。”（郑贞富）