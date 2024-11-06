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@洛阳姑娘，2025年上半年女兵应征报名开始
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.08 16:12
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　　8日，记者从洛阳市征兵办获悉，2025年上半年女兵应征报名已于1日开始，适龄女青年可登录全国征兵网应征报名。

　　今年上半年女兵应征报名时间将持续至2月10日24时，今年下半年应征报名时间为7月1日至8月10日24时。

　　上半年应征报名对象为：普通高等学校和科研机构全日制应届毕业生及在校生，年满18至22周岁(2003年1月1日——2007年12月31日出生)，全日制研究生应届毕业生及在校生放宽至26周岁；2024年普通高等学校全日制本专科应届毕业生可以报名参加2025年上半年女兵征集，年龄放宽至23周岁。

　　下半年应征报名对象为：普通高中应届毕业生、普通高等学校和科研机构全日制应届毕业生及在校生，年满18至22周岁(2003年1月1日——2007年12月31日出生)，全日制研究生应届毕业生及在校生放宽至26周岁。

　　对应征入伍的普通高校毕业生、毕业班学生、在校生，由中央财政实施相应的学费补偿和国家助学贷款代偿。当年已被高校录取的高中毕业生入伍后保留入学资格，退役后享受国家学费减免政策。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 吴春玲）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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