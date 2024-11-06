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实干治水促发展 奋发兴水惠民生——访市水利局党组书记、局长王雷
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.08 08:44
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　　数九寒天、万物潜藏，正是冬修水利的黄金期。在洛宁大山深处，国家水网骨干工程——故县水库灌区建设正酣。而在灌区下游，宜阳高标准农田建设同步展开。未来，这一重大水利工程，将进一步提升洛阳城乡供水和粮食安全保障能力。

　　“水利事业一头连着经济发展，一头连着基本民生，是现代化建设的重要支撑。市委十二届七次全会暨市委经济工作会议聚焦抢抓机遇开新局，全面部署新一年高质量发展重点任务，为水利事业发展指明了方向。”日前，市水利局党组书记、局长王雷在接受洛报融媒记者专访时表示，将坚定不移贯彻习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，紧扣市委决策部署，扎实推动水利事业高质量发展，着力筑牢现代化洛阳建设的水安全保障。

　　提升水资源节约集约利用水平。强化用水总量强度双控目标，全年省控考核断面生态流量保障率超过90%。持续开展供水结构调整，提高城市区地表地下水供水配比。推进水资源优化配置方案落地，提升水资源节约集约利用水平。

　　筑牢水旱灾害防线。加快开工实施2025年度备汛项目，加快新建水库、病险水库和淤地坝除险加固等项目建设进度，确保按期完工。扎实做好责任落实、隐患排查、预案修订、演练培训等备汛防汛工作，强化雨情水情监测预警，加强重点部位巡查值守和安全运行，坚决守住防汛安全底线。

　　狠抓重点项目建设。按照“提前储备一批、计划开工一批、建设完工一批”的思路，紧扣豫西地区水资源创新利用水平提升主线，紧盯政策资金支持领域，争取更多项目进入国家和省“大盘子”。加快验收投用小浪底南岸灌区工程，大力推进故县水库灌区、龙脖灌区续建配套与节水改造等工程，充分发挥水利投资拉动作用。

　　加强水生态治理保护。持续深化河湖长制，推进河湖库“清四乱”常态化规范化，开展河道非法采砂整治、河道清漂专项行动，确保问题动态清零。持续深化美丽幸福河湖建设，强力推进省级、市级美丽幸福河湖建设。加强水土流失综合防治，确保2025年水土保持率达到72.81%的省定目标。推广嵩县坡耕地水土流失综合治理与乡村振兴有效结合做法，探索实施小流域综合治理水土保持项目碳汇交易工作。

　　夯实乡村全面振兴水利基础。谋划新建千吨万人供水工程，进一步提升农村供水规模化工程覆盖率。积极推广孟津、栾川农村供水县域统管经验做法，全面实现农村供水“四化”。聚焦打造美丽移民村，谋划实施人居环境改善、移民产业发展等项目，提升移民幸福指数。（洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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