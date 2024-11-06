干字当头拼发展 锐意进取勇争先 高质量建设活力西工智慧西工幸福西工——访西工区委书记王进

“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议对今年经济工作作出全面部署，目标明确、任务具体、路径清晰，为全市上下指明了前进方向。”昨日，西工区委书记王进在接受洛报融媒记者专访时表示，西工区将全面落实市委工作部署，深化拓展产业创新、文商旅融合、整街连片“三个重点”，抓紧抓实政策机遇、项目建设、防范化解风险“三个关键”，凝心聚力建设活力西工、智慧西工、幸福西工。

“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议对今年经济工作作出全面部署，目标明确、任务具体、路径清晰，为全市上下指明了前进方向。”昨日，西工区委书记王进在接受洛报融媒记者专访时表示，西工区将全面落实市委工作部署，深化拓展产业创新、文商旅融合、整街连片“三个重点”，抓紧抓实政策机遇、项目建设、防范化解风险“三个关键”，凝心聚力建设活力西工、智慧西工、幸福西工。

深化拓展产业创新。持续聚力“工业强区”发展战略，持续做大做强农机及智能装备、生物制造、现代物流“三大产业集群”，加快培育发展新质生产力。坚持把创新落到产业上，拓展深化创新发展“1272”工作举措，突出抓好创新载体、创新主体和智慧西工建设，加快聚合优质创新资源，营造一流创新生态，以科技创新为现代化产业体系建设增势赋能。

深化拓展文商旅融合。持续聚力“商务强区”“文旅强区”发展战略，以西工地文商旅步行街为抓手，突出“引流、打卡、消费、体验”功能，抓好“动线、场景、品质、业态”环节，优化“一轴一线串联三街区”空间布局，打造全国一流的文商旅融合综合体。巩固服务业发展优势，实施提振消费专项行动，发展壮大楼宇经济，加快塑造“一区两带七圈七街”服务业发展格局。

深化拓展整街连片。抢抓洛阳火车站纳入全国老旧火车站更新改造试点等政策机遇，突出抓好火车站片区、城市阳台片区、金水湖片区改造提升。高质量推进玄武门大街等道路提升改造，加大邻里中心、社区体育公园、城市游园、停车场等建设力度，优化就业、教育、医疗、养老、托育等公共服务供给，不断完善城市功能、提升城市品质，提升辖区群众幸福生活质感。

抓紧抓实“三个关键”。抓紧抓实政策机遇，紧盯上级政策资金渠道，抓好项目谋划包装，最大限度争取政策支持。抓紧抓实项目建设，聚焦科技创新、产业转型、文商旅融合、城市更新、城乡融合、民生与社会事业等领域，全周期抓好重点项目建设。抓紧抓实防范化解风险，高效统筹发展和安全，做好信访稳控、安全生产、社会治理等工作，切实守牢安全发展底线，夯实高质量发展根基。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 申亚飞）