栾川县清和堂村：特色党支部 联出共富路

“多亏有了村企互助联合党支部，征迁工作进展才会如此顺利，项目才得以尽快开工。”2024年12月31日，在栾川县赤土店镇清和堂村，洛钼集团选矿三分公司副经理刘德育说。

“多亏有了村企互助联合党支部，征迁工作进展才会如此顺利，项目才得以尽快开工。”2024年12月31日，在栾川县赤土店镇清和堂村，洛钼集团选矿三分公司副经理刘德育说。

“与行政村的党支部不同，村企互助联合党支部由村‘两委’部分成员、企业党员干部及村内其他党员组成，致力于加强村企协作，推动村子、企业合作共赢。”清和堂村党支部副书记宋红伟介绍，刘德育作为企业方代表，也是该党支部的成员。

清和堂村多为山坡林地，依托矿产资源丰富的天然优势，吸引了5家企业在此落户。宋红伟说，除了为2536名村民提供服务，助力企业发展也是村“两委”的重要职责，设立村企互助联合党支部的初衷便缘于此。

经过一段时间的探索，清和堂村企互助联合党支部已在协调项目用地、调解矛盾等方面发挥重要作用。

以帮助洛钼集团选矿三分公司协调建设用地为例。企业去年打算扩大生产规模，涉及村里100余户村民的征迁事宜。“为让群众安心搬迁，我们积极协调有关部门，在距村子不远的赤土店镇镇区为群众规划建设安置房。”刘德育说，不过不少老人故土难离。

“做好征迁工作，既要给予群众住房保障，又需要熟悉情况的村里人从中协调，企业、村子单靠谁都不行。”宋红伟说，为了打消群众顾虑，村企互助联合党支部多次开会研究，决定分片区开展工作，采取老党员劝说、家人劝说相结合的方式，告知老人未来生活的美好前景，推动征迁工作有序进行。

经过数月努力，征迁工作圆满完成，企业新项目得以开工，这100余户村民也将安家镇区，享受出行、购物、医疗等多重便利。

以村企互助联合党支部为依托，在一次次深入合作中，企业发展更加顺利，村子也实现大变样。

近年来，清和堂村有发展壮大集体经济的想法，但缺少明确方向，在刘德育等人的建议下，村里决定生产企业所需的吨包。“企业不仅帮忙出点子，还协调解决销路问题。”宋红伟说，通过生产吨包，村集体今年增收17万元，还带动10余名群众就业。

截至目前，在赤土店镇党委的带动指导下，布局企业较多的郭店村、马圈村也已建立村企互助联合党支部。

企业有运营思路，乡村有资源、人口，双方能够各取所需、合作共赢。赤土店镇有关负责人表示，将坚持党建引领，因地制宜推动村企互助联合党支部建设，完善相关工作机制，强化资源对接，促进企业与乡村双向奔“富”。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 石雯）