提醒！河南专升本、对口招生考试时间调整

刚刚，河南省教育考试院发布，原定于3月15日-3月16日举行的普通高校专升本和对口招生文化课考试时间调整至3月16日-3月17日，其中专升本文化课考试时间为3月17日。
刚刚，河南省教育考试院发布，原定于3月15日-3月16日举行的普通高校专升本和对口招生文化课考试时间调整至3月16日-3月17日，其中专升本文化课考试时间为3月17日。
刚刚，河南省教育考试院发布，原定于3月15日-3月16日举行的普通高校专升本和对口招生文化课考试时间调整至3月16日-3月17日，其中专升本文化课考试时间为3月17日。具体内容如下：
河南省教育考试院
关于调整2025年普通高校专升本、对口招生文化课考试时间的公告
我省2025年度统一考试录用公务员笔试将于2025年3月15日-3月16日进行。为保障考生权益，确保符合报考条件的考生能够公平选择参加各类考试，经河南省教育厅、河南省教育考试院研究，并报上级主管部门批准，现将原定于2025年3月15日-3月16日举行的普通高校专升本和对口招生文化课考试时间调整至2025年3月16日-3月17日，其中专升本文化课考试时间为3月17日(具体时间安排见下表)。请考生合理规划，安心备考。
2025年普通高校专升本招生考试时间表
2025年1月7日
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