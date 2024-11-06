快讯！洛阳市儿童友好城市LOGO、卡通IP形象正式发布

7日，洛阳市举行儿童友好城市LOGO、卡通IP形象新闻发布会，正式公布相关标识、形象，并就儿童友好城市建设相关规划和进程等进行详细解答。

7日，洛阳市举行儿童友好城市LOGO、卡通IP形象新闻发布会，正式公布相关标识、形象，并就儿童友好城市建设相关规划和进程等进行详细解答。

此次发布的LOGO标识“洛梦童缘”以“洛阳”的全拼“luoyang”为设计主体，巧妙融入字母的不同形态和颜色，同时搭配牡丹花瓣包围的儿童笑脸，寓意洛阳儿童友好团结，阳光拼搏，一起携手向未来。