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刘宁到洛阳市调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 河南日报 2025.01.07 10:39
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　　1月6日，省委书记刘宁到洛阳市，调研产业发展、基层治理、安全稳定等工作。他强调，要深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及中央经济工作会议精神，落实习近平总书记关于河南工作的重要讲话和重要指示批示精神，完整准确全面贯彻新发展理念，统筹好高质量发展和高水平安全，建强中原城市群副中心城市，奋力谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章。

　　刘宁走进原洛阳耐火材料厂老厂房，参观“不忘初心、信念永恒——洛耐职工怀念习仲勋同志展览”。刘宁仔细观看一张张历史照片，聆听革命故事、奋斗历程，领略老一辈革命家的崇高品格和精神风范。“老一辈革命家坚定的理想信念、强烈的使命担当、真挚的为民情怀，是我们永恒的榜样和追求。”刘宁说，我们要从中汲取前行力量，更加奋发有为把各项工作做好。

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　　在涧西区武汉路街道武汉路社区，刘宁走进邻里中心，详细了解社区网格化管理、便民惠民服务等情况，指出要注重网格间的节点协同，进一步畅通微网格、激活微循环，不断提高社区精细化治理、精准化服务水平。刘宁对社区公共服务、基层治理成效予以肯定。“习近平总书记指出，社区工作根本上是为了社区居民的幸福生活，关键是要搞好服务。”刘宁说，社区工作连着千家万户，要充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，完善服务网络，提升服务质量，解决好群众的操心事、烦心事、揪心事，把社区打造成为群众最放心、最安心的港湾。

　　中州时代新能源生产基地项目加快建设进度，电芯厂房第一条生产线已经投产。刘宁到电池包工厂了解企业建设运营情况，强调要积极融入全国统一大市场，在更大范围、更宽领域集聚优质资源，积极培育新产业、新模式、新动能，不断增强核心竞争力。刘宁认真检查企业安全生产工作，强调企业要切实负起主体责任，把安全生产规章制度落实到每一个人、每一个环节、每一个岗位，全领域全方位织密安全生产防护网，坚决防范和遏制各类安全生产事故发生。

　　调研中，刘宁听取洛阳市经济社会发展情况汇报，强调要深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，深入践行新发展理念，抢抓国家重大战略机遇，立足中原城市群副中心城市的定位，发挥好产业、区位、文化、生态等方面的优势，加快产业转型升级，推动城市提质晋位，推进乡村全面振兴，着力改善民生，维护社会大局安全稳定，在新时代中原更加出彩新征程中展现新担当、作出新贡献。

　　省领导江凌、陈星参加调研。

　　（河南日报客户端记者 冯芸 马涛/文 董亮 蔡迅翔/图）①
[ 责任编辑：潘亮 ]
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