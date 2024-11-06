加快高速公路建设 让群众充分享受发展红利

昨日，副市长李新红带领有关部门负责同志，就高速公路建设工作进行督导调研。

昨日，副市长李新红带领有关部门负责同志，就高速公路建设工作进行督导调研。

李新红一行先后前往郑洛高速伊滨区李村大街建设现场、沁伊高速建设指挥部，对高速公路建设推进情况及涉及的燃气迁改、群众安置等进行调研，并现场召开座谈会，认真听取相关部门、项目施工单位工作情况汇报，梳理、研判、解决存在的问题，推动项目建设顺利实施。

李新红强调，高速公路既是重大基础设施，又是重要民生工程，事关洛阳发展大局、民生福祉。相关部门要主动沟通衔接、加强协调配合，为项目建设提供优质高效便捷服务，营造良好施工环境，为加快推动项目建设提供坚强保障。施工单位要坚持科学施工，倒排工期、挂图作战，严把工程质量关和安全关，按照时间节点高效推进项目建设，确保项目早日建成投用。要坚持人民至上，积极回应群众关切，切实维护群众利益，把高速公路建成名副其实的惠民路、致富路，让群众充分享受交通的便利、发展的红利。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕)