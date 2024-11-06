最早的家书实物，是敦煌遗书《二娘子家书》。这是唐代一位名叫二娘子的女性，在洛阳写给其居住在敦煌的母亲的信。这封家书最初被用来裱糊佛经，贴在佛经的背面，后来被封存于敦煌藏经洞。晚清翰林许承尧在整理敦煌写经时，发现了这封家书。这封家书现藏于安徽省博物院。

《二娘子家书》

最早的家书实物，是敦煌遗书《二娘子家书》。这是唐代一位名叫二娘子的女性，在洛阳写给其居住在敦煌的母亲的信。这封家书最初被用来裱糊佛经，贴在佛经的背面，后来被封存于敦煌藏经洞。晚清翰林许承尧在整理敦煌写经时，发现了这封家书。这封家书现藏于安徽省博物院。

稀世珍宝的传承

敦煌遗书，又称敦煌文献、敦煌文书、敦煌写本，是对1900年发现于敦煌莫高窟17号洞窟中的一批书籍的总称，指敦煌所出公元2世纪至14世纪的古写本及印本。

敦煌遗书的种类繁多，包括汉文、藏文、回鹘文、粟特文、梵文等多种文字。其中，汉文遗书数量最多，总数约为58000件，占遗书总数的绝大部分。这些汉文遗书，不仅包含了大量的佛教文献，还涵盖了道教经典、传统经史子集、俗文学、医书、史地著作等诸多领域，展现了古代文化的丰富多彩。

自1900年敦煌遗书在敦煌藏经洞被发现后，秘藏多年的敦煌文献随即流散，许多完整的写经卷均被国外的探险家劫掠。直到1910年，清朝学部才将劫余部分运到北京。敦煌文书大部分是手卷，用纸或绢从右至左抄写，然后粘接成长卷，最长的有十几米，所以也叫敦煌卷子或敦煌写卷。

许承尧，安徽歙县人，晚清翰林。自1913年起，许承尧任甘肃省政府秘书长，此后8年，5次奔赴敦煌搜集敦煌写经，成为我国敦煌写经的重要私人藏家之一。

安徽博物院现存许承尧旧藏敦煌文献23件套，其中《二娘子家书》等都是许氏“晋魏隋唐四十卷写经楼”所藏精佳之作，流传至今，实乃不易。

《二娘子家书》，纸本，纵31.6厘米，横43.4厘米，字19行。书写流畅自如，提按清晰，结字略长，近似欧阳询风格。此家书系许承尧从敦煌写经的裱褙纸上揭出，乃旷世奇珍。许承尧珍爱异常，在其右上角钤“歙许芚父游陇所得”朱文长方印，1934曾两度作题跋，并抄录乡友汪律本《八声甘州》词一阕。此外，他还邀请当时名流雅士方兆鳌、何振岱、程炎震、李景堃、吴承仕为其作题跋，共同研究疏证，题跋吟咏，连同家书一起装裱成册。在《疑庵所藏书画录》中，许承尧写道：“奇品，有检斋诸人题，唐人家信，旷世所无。”

《二娘子家书》的内容

《二娘子家书》前有残缺，现存内容如下：

一离日久，思恋尤深，耐烟水以阻隔，□□□期，空深瞻暮之，至季夏极热，伏惟尊体起居万福，即同二娘子荣侍。外审□□，别后尊体何似，伏惟顺时，倍加保重，愚情祝望。

二娘子自离彼处，至今年闰三月七日平善，与天使司空一行到东京。目下并得安乐,不用远忧。今则节届炎毒，更望阿孃、彼中骨肉，各好将息，勤为茶饭，然好将息，莫忧二娘子在此。

今寄红锦一角子，是团锦，与阿姊充信；素紫罗裹肚一条亦与阿姊；白绫半匹，与阿孃充信。比拟剩寄物色去，恐为不达，未敢寄附，莫怪微少。今因信次谨奉状，起居不备，女二娘子状，拜上。六月廿一日。

阿孃：日前，通侚末厮、寰珠、外甥，计得安乐。今寄团巢红锦两角、小镜子一个与外甥收取充信。

在这封家书中，有几个陌生词，但它们是唐代书信的常用语。“平善”，意思是一切平安。“充信”，意思是作为信物。“末厮、寰珠”，指家中的男仆、女仆。这封家书，翻译成白话文是：

自从离开家乡已经很久了，思念之情越发深切，但因路途遥远，难以相见。夏季酷热，希望母亲身体健康，一切安好。

自从离开家乡，至今年闰三月七日一切平安，与天使司空一行到达东京洛阳。目前生活安逸，不必担心。如今正值炎热季节，希望母亲和家人好好休息，注意饮食。我在这里一切都好。

现寄上红锦一角子，是团锦，给姐姐作为信物；素紫罗裹肚一条，也给姐姐；白绫半匹，给母亲作为信物。本来想多寄些东西，但担心不能送达，所以不敢多寄，不要怪我寄的东西太少。现在因信次谨奉状，起居不备，女儿二娘子拜上。六月廿一日。

母亲：日前，通问众仆、外甥，估计都安好。现寄上团巢红锦两角、小镜子一个，请外甥收下作为信物。

这封家书的重要信息

《二娘子家书》包含了很多重要信息，二娘子所寄物品共五种：红锦一角子，是团锦；素紫罗裹肚一条；白绫半匹；团巢红锦两角；小镜子一个。

这里的“角子”“匹”是丝绸的计量单位，一角子是四分之一匹。团锦、白绫、团巢红锦、素紫罗，都是名贵的丝绸。大唐东都洛阳，是丝绸纺织业和丝绸贸易的中心。龙门石窟中有两个像龛是唐代洛阳北市丝绸行业商人出资开凿的，它们是北市彩帛行净土堂、北市丝行像龛。从这两个洞窟的题记可知北市丝绸经营规模之宏大、行会组织之完善。

在敦煌遗书中，有大量关于洛阳丝绸的资料。开元二十三年(公元735年)《沙州会计历》63号文书：“贰拾六匹河南府生絁。”天宝二年(公元743年)《交河郡市估案》：“河南府生絁壹匹直钱陆佰叁拾文，次陆佰贰拾文，下陆佰壹拾文。”河南府，即洛阳。生絁，是一种厚丝绸，用槲蚕丝织成，目前仍是嵩县特产。

《二娘子家书》提到的小镜子，应该是做工精良的洛阳铜镜。洛阳是唐朝冶铸业的中心，铜镜的制造是重要的行业之一。唐代洛阳铜镜是古代铜镜艺术的巅峰，其形式多样，包括葵花镜、方形镜等，纹饰则以花鸟为主，寓意吉祥，充满了生活气息。铜镜的设计简洁而不失华贵，充分体现了唐代社会的繁荣与文化的多元性。当时，铜镜常常作为礼品赠送，象征着美好的祝愿和深厚的情感。同时，铜镜也是丝绸之路上的重要商品，在丝路沿线出土的不少唐代铜镜，与洛阳出土的大量唐代铜镜质地和工艺相同，它们显然是洛阳制造的。

在《二娘子家书》中还有很多未解之谜：二娘子为什么来到洛阳？此书信写于哪一年？

《二娘子家书》的内容为我们提供了关于二娘子为何来到洛阳的重要线索。家书中写道：“二娘子自离彼处，至今年闰三月七日平善，与天使司空一行到东京，目下并得安乐。”这句话明确指出，二娘子是从敦煌出发，与“天使司空”一同前往东京洛阳的。

“天使司空”是一条重要的线索。在唐代，“天使”通常指的是朝廷派遣的使者，而“司空”则是工部尚书称呼。唐朝，在洛阳设六部，工部是其中之一，主官是工部尚书。《二娘子家书》首先出现“茶”字，在此之前，写作“荼”。

把“荼”简化为“茶”的是《开元文字音义》，是开元二十三年编撰的一部官书。因此，《二娘子家书》必写于此年之后。书中提到了“闰三月”，因为从开元二十三年到“安史之乱”爆发后丝路不通，中间只有一年是闰三月，就是天宝十一载(公元752年)。因此，《二娘子家书》写于此年的六月廿一日。

按《洛阳通史》第三卷的考证，天宝十一载，任洛阳工部尚书的是颜真卿。在此之前，他任东都采访判官、殿中侍御史。他在天宝十载(公元751年)到了敦煌，代天子巡视，娶二娘子为妻。二娘子的本名叫韦芸。

《二娘子家书》采用的纸张为大幅白麻纸。白麻纸属于古麻纸，是中国最古老的手工纸品。此家书用纸幅面宽大，纸质略硬，表面粗糙。虽经千年之久，纤维变质，色呈褐黄，然至今不腐，未被虫蛀，展现出洛阳古老手工纸品的优良品质。（郑贞富）