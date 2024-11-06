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重塑商业发展新模式 全方位激发消费活力——访市商务局党组书记、局长祖良军
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.07 08:16
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　　新年伊始，我市各大商圈、特色商业街区纷纷“上新”：布设新消费场景装扮卖场，首店、新店集中开业，新年主题营销活动接连登场，进一步带热新春消费市场。未来，我市将培育更多消费增长点，把城市“流量”转化成更多消费“增量”。

　　“消费一头连着经济，一头系着民生。全市商务系统将认真贯彻落实市委十二届七次全会暨市委经济工作会议精神，以‘时不我待、分秒必争’的紧迫感抓好工作落实，推动商务工作迈上新台阶。”日前，市商务局党组书记、局长祖良军在接受洛报融媒记者专访时表示，将聚焦消费扩容、对外开放、产业招商等重点工作，着力重塑商业发展新模式，全方位激发消费活力，奋力在现代化洛阳建设中展现新作为、实现新目标。

　　以线上线下融合为核心，推动消费扩容提质。顺应消费场景、消费方式新趋势新变化，积极推进线上线下消费融合发展，大力发展直播电商、即时零售等消费新业态，激发消费新活力；系统谋划消费品以旧换新工作，争取更多绿色、智能产品纳入政策覆盖范围，全面释放以旧换新政策效应；实施零售业创新提升行动，推动传统百货商超“一店一策”改造提升，培育一批“小而美”“专而精”特色店铺，支持洛阳本土品牌连锁化、规模化发展，增强“洛阳味道”“洛阳宿”品牌影响力，全年引进首店20个以上，开展商文旅融合促消费活动200场以上；争创现代商贸流通体系试点城市，完善提升我市商贸物流骨干网络。

　　以新兴市场拓展为主线，推动高水平对外开放。深度融入高质量共建“一带一路”，积极开拓东南亚、南美、中亚等国际新兴市场，引导“专精特新”企业、规上工业企业等优势企业向外贸企业转型，力争全年新增进出口企业100家以上；大力发展“跨境电商+产业带+海外仓”“工业品+海外独立站”等模式，培育壮大钢制家具、摩托车、轴承等跨境电商产业带；用好跨境招商资源，积极与新兴国家对接合作，加强生产和生活服务业外资招引；抢抓国家实施自贸区提升战略契机，以自贸区和综保区提级建设为统领，统筹推进自贸区洛阳片区、洛阳综保区、洛阳经开区、洛阳跨境电商综试区、服务外包示范城市等开放平台建设。

　　以市场化招商为重点，开展全方位招商。坚持开展市场化专业化招商，推动多领域招商，进一步梳理产业招引方向，建立与链主企业的常态化对接机制，支持国有平台公司联合龙头企业设立产业基金，强化与银行、证券公司等机构联动，打造“政府基金引导+市场化基金+投贷联动”的产业投融资模式，力争全年引入风口产业项目不少于150个。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 闫利涛）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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