创新引领 务实重干 为开创现代化洛阳建设新局面作出涧西贡献——访涧西区委书记、高新区党工委书记谢峰

“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议系统谋划2025年重点任务，目标明确、措施有力，涧西将认真抓好落实，奋力打好经济工作主动仗。”日前，涧西区委书记、高新区党工委书记谢峰在接受记者专访时说，涧西区将锚定“重振涧西区、重塑高新区”总目标，坚持“产业兴区、创新引领”总策略，抓实“八大提升行动”，聚焦重点领域，凝心聚力、务实重干，为开创现代化洛阳建设新局面作出更大贡献。

“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议系统谋划2025年重点任务，目标明确、措施有力，涧西将认真抓好落实，奋力打好经济工作主动仗。”日前，涧西区委书记、高新区党工委书记谢峰在接受记者专访时说，涧西区将锚定“重振涧西区、重塑高新区”总目标，坚持“产业兴区、创新引领”总策略，抓实“八大提升行动”，聚焦重点领域，凝心聚力、务实重干，为开创现代化洛阳建设新局面作出更大贡献。

大抓科技和产业融合创新强根基。深入实施现代产业支撑力提升行动、科技创新驱动力提升行动，着力构建现代化产业体系。积极融入全市“一院两室两区”总体布局，整合创新资源，打造一批科技产业社区。推动以企业为主导的“产学研”深度融合，加快河科大科技创新港建设。锚定先进制造业主攻方向，推动洛轴高铁轴承开发应用等项目落地。发挥一拖集团龙头作用，以现代农机装备集群挺进“国家队”为契机，带动产业延链补链强链。围绕优质高成长性存量企业，加大包联力度，推动增产扩能。

大抓项目建设扩大投资强支撑。深入推进项目审批流程再造，抓好“承诺制+标准地”改革等，推动重点项目尽快投产达效。推进中信重工国家重点实验室等项目开工建设、中航光电高端互连科技产业社区等项目建成投用。灵活运用平台招商、以商招商、基金招商，力争引进亿元以上项目26个，总投资超100亿元。

大抓城市经济场景营造促消费。持续实施城市发展承载力提升行动，创新多元化消费场景，打造高品质活力城区。谋划实施一批老旧居住区、城中村综合改造等项目，提升城市功能品质。以特色商业街区建设为抓手，加快上海市场提升进度，推进广州市场等特色街区全面提档升级。推动王府井、万达等大型商圈实施场景改造、业态优化。着力打好“工业遗产牌”，做好红色工业文化遗产传承保护利用工作。

大抓城乡融合发展促振兴。持续实施城乡一体化融合发展提升行动，深化乡村振兴“城市合伙人”发展模式，推动城郊型乡村振兴涧西实践。大力发展“近郊特色种植、城市宿集休闲、城市产业配套承接”三大集中连片发展示范区，打造城市“后花园”“菜篮子”。加快推进高标准农田项目和蔬菜种植基地项目建设，推动大营现代农业产业园等种植基地扩大规模。大力发展“周末经济”、后备厢经济，打造农事体验目的地。加快培育乡村文旅，打造一批乡村高端民宿集群，形成“三季有花、四季有景”的城郊游微度假目的地。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 董洁）