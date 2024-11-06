洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

东关双龙 洛阳社火的“排头兵”（漫话非遗春节）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2025.01.07 07:58
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　不久前，春节被列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录，“中国年”升级为“世界年”，正式成为全人类共享的文化遗产。

　　洛阳年俗是春节“非遗”的缩影。从小年至正月十五这段年节期间，洛阳人会以祭灶、贴春联、团圆祭祖、熬夜压岁、串门子走亲戚、舞龙、舞狮、挂红灯等年节仪式或庆祝活动，辞旧迎新，祈福贺岁。其中，舞龙、舞狮、挂红灯等春节年俗，风靡五湖四海。

　　过了腊八就是年。今日腊八，龙年进入岁尾，蛇年春节眼看就要来了。

　　洛阳人管生肖蛇叫“小龙”。龙年岁首舞龙灯，蛇年春节自然也要“耍龙灯”。在一众民间社火表演节目中，洛阳市非遗项目“东关双龙”相当有看头。每逢“双龙”起驾，声势震天，观者如云，万人空巷，热闹非凡。

　　东关夹马营，是宋太祖赵匡胤和宋太宗赵光义的出生地。民谚云：“龙生龙，凤生凤，一代出了俩朝廷。”东关双龙的“双龙”，便与这“俩朝廷”有关：一条红(火)龙，象征宋太祖；一条青龙，象征宋太宗。

　　真龙降临，光耀夜空

　　“东关双龙”又名“火街龙灯”，是瀍河区东关一带节庆庙会期间的压轴大戏，久负盛名。

　　龙是中国传统文化中象征祥瑞的灵兽。中华儿女自称“龙的传人”，自古崇拜龙图腾。传说，龙王行云布雨，保佑人间风调雨顺、五谷丰登。早在汉唐时期，舞龙灯祈福活动已很普遍。

　　洛阳是十三朝古都，文化底蕴深厚，民间逢节庆耍龙灯的习俗起源甚早。不过，“东关双龙”是宋代往后才有的，确切地说，是赵匡胤和赵光义都当上皇帝以后才有的——“东关双龙”之所以叫“东关双龙”，就跟这两位真龙天子有关。

　　史载，赵匡胤出生于夹马营的八孔窑——今瀍河区夹马营路一带。夹马营本名甲马营。五代后唐时期，这里是皇家禁军营地，有兵甲驻屯于此，拱卫京城洛阳。

　　公元927年，赵匡胤出生那晚，夹马营红光冲天，远望好似火在燃烧。众人惊叹不已，遂称此地为火烧街，简称火街。相传他弟弟赵光义也出生于火街，而且这哥儿俩都当了皇帝，都是真龙天子，故而此街又称双龙街。

　　东关一带的居民擅长做纸花。五代末期，战乱四起，洛阳城池衰落，东关人迫于生计，走南闯北，把纸花运往外省大城市出售。在南北交流的过程中，他们揣摩江南龙灯的制作工艺并加以改良，以纸花替代布料做龙鳞，制成了独具特色的东关龙灯。

　　时逢北宋建国，洛阳出了俩皇帝，乡亲们倍感荣耀，遂在东关建太祖庙以示纪念。每年正月，当地的舞龙灯表演亦由白天改为夜晚，由舞单龙变成了舞双龙：一条红(火)龙，一条青龙；一条是扫帚尾，一条是卷尾。龙体内燃灯发光，游龙驰骋夜间，流光溢彩，辉煌夺目。

　　在瀍河区旭升村一带，则有另一个说法：古时，火烧街北头有一座宋太祖庙，庙旁立着一块古碑，上刻“夹马营”。某日电闪雷鸣过后，巨龙降临此地，乡亲们虔诚祈祷，并往龙身上泼水，求其升天降祥瑞。众人的举动感动了天庭，巨龙腾云驾雾升天。人们模仿龙的形象制作了东关龙灯。

　　双龙起驾，谁与争锋

　　旧时，龙灯社的社首多由地保、绅士担任。每逢春节、元宵节及农历七月十五城隍节、农历十月一寒衣节皆有社火表演。

　　旭升村的王军安，当过村里龙灯社的总指挥。他说，“东关双龙”的大阵仗是其他地方的龙灯社比不了的。按老例，双龙起驾有隆重仪式，先要燃放长鞭一挂，由社首引道到宋太祖庙前，舞上一套招式，再朝城中热闹处行进。

　　龙灯前面有大红宫灯一对，其后是门旗、帅旗、尖子旗等。旗阵后是挠阁，挠阁后头是开道的梢子棍和火铳。紧随其后，又有48面大锣、4面牛皮大排鼓、24面巨铙、12面大铙，锣鼓喧天，惊天动地。最后出场的，才是威风凛凛的火龙和青龙。龙首重八九十斤，龙尾重五十多斤，舞龙的皆是精壮汉子。

　　商户们十步备茶、百步设宴欢迎舞龙队。“双龙”行至闹市十字路口，便会扎开架势舞一阵子，或表演双龙戏珠，或表演爬龙山、过龙桥、穿龙门等，时而左右穿梭，蛟龙闹海；时而盘旋游动，龙飞九天，引得观众声声喝彩。

　　最精彩的是盘龙头：数十人搭成人梯，层层往上传递龙头，只见那龙身盘绕于高梯上，两条巨龙顺着人梯步步攀升，龙头左右摇摆，龙尾来回盘旋，龙口喷出火焰，龙鳞飒飒作响。是时金鼓齐鸣，鞭炮震天，人山人海，摩肩接踵。那场面令人叹为观止，毕生难忘。

　　非遗绝技，传承有序

　　东关双龙的龙灯制作工艺颇有讲究。龙灯做得最出色的，是东关张家纸花店。此店的创始人是出生于清道光年间的张玉亭。

　　据说，火龙的龙头为金、红二色，青龙龙头为金、青二色，突眼银牙，龙角挺翘。匠人用竹篾扎成的竹圈做骨架，用彩纸裱糊龙身，用染色绵纸剪制龙鳞。龙身一般分九节，每节间隔用木棍做一固定节柄，便于手持挥舞。龙体内插着点燃的蜡烛——现在也有用手电筒代替蜡烛的，龙眼处安装着两个小灯泡，活灵活现。

　　旧时，洛阳社火活动主要以祭祀鬼神为目的，演出费用通常由主办活动的地方神社承担。东关一带龙灯社众多，起初只有火街龙灯才能挂白须，表示火街双龙来自真龙天子的降生地，其他地方的龙灯按例不能挂白须。那时，常有社火团队因为争着给自家龙灯挂白须发生械斗。后经调解，大家商定，凡是洛阳的龙灯都挂白须。

　　20世纪中期，神社逐步解散，社火活动曾一度沉寂。改革开放以来，随着人们生活水平的提高，洛阳社火再度兴起。1985年的正月十五，洛阳市组织举办大型灯节，东关双龙大显身手，声震中原。

　　如今，洛阳城市建设日新月异，夹马营路道路扩宽，南北贯通；地铁载着新时代的洛阳人，从一个春天开往下一个春天。民间非遗也焕发了新光彩，老艺人言传身教，后起之秀接力传承，洛阳社火红红火火，东关双龙抖擞精神，恭候新春。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    强化重症护理专科培训 守护患者生命健康
    强化重症护理专科培训 守护患者生命健康
    强化重症护理专科培训 守护患者生命健康
        近日，由洛阳市护理学会重症护理专业委员会主办，洛阳市第一人民医院承办的2024年洛阳市重症护理专业委员会...
  • ·用中成药治疗感冒 洛阳中医提醒……
  • ·服用奥司他韦能抵御病毒侵袭吗？
  • ·省临床重点专科及特色专科名单公布，洛阳市第一人民医院2个专科上榜！
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 刘宁到洛阳市调研
  • 26人！洛阳市直机关公开遴选公务员
  • 济新高速公路项目加紧推进【组图】
  • 徐衣显到孟津区调研重点项目建设...
  • 全国首批！洛阳三个项目上榜卓越...
  • 洛阳晴冷天气持续 注意补水防燥
  • 《新时代百项考古新发现》出版 洛...
  • 艺考生注意！河南2025艺术类省统...
  • 给羽绒服做个Spa！洛阳家政能手教...
  • 洛阳出台建立健全现代企业制度实...
    		•
    百姓呼声
    洛阳城市阳台地面标识英文翻译有误？
    龙门石窟地下停车站缺少安全标识（图）
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    关林庙游记

    康百万庄园

    新年 龙门走走

    人像
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605