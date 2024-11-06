东关双龙 洛阳社火的“排头兵”（漫话非遗春节）

不久前，春节被列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录，“中国年”升级为“世界年”，正式成为全人类共享的文化遗产。

不久前，春节被列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录，“中国年”升级为“世界年”，正式成为全人类共享的文化遗产。

洛阳年俗是春节“非遗”的缩影。从小年至正月十五这段年节期间，洛阳人会以祭灶、贴春联、团圆祭祖、熬夜压岁、串门子走亲戚、舞龙、舞狮、挂红灯等年节仪式或庆祝活动，辞旧迎新，祈福贺岁。其中，舞龙、舞狮、挂红灯等春节年俗，风靡五湖四海。

过了腊八就是年。今日腊八，龙年进入岁尾，蛇年春节眼看就要来了。

洛阳人管生肖蛇叫“小龙”。龙年岁首舞龙灯，蛇年春节自然也要“耍龙灯”。在一众民间社火表演节目中，洛阳市非遗项目“东关双龙”相当有看头。每逢“双龙”起驾，声势震天，观者如云，万人空巷，热闹非凡。

东关夹马营，是宋太祖赵匡胤和宋太宗赵光义的出生地。民谚云：“龙生龙，凤生凤，一代出了俩朝廷。”东关双龙的“双龙”，便与这“俩朝廷”有关：一条红(火)龙，象征宋太祖；一条青龙，象征宋太宗。

真龙降临，光耀夜空

“东关双龙”又名“火街龙灯”，是瀍河区东关一带节庆庙会期间的压轴大戏，久负盛名。

龙是中国传统文化中象征祥瑞的灵兽。中华儿女自称“龙的传人”，自古崇拜龙图腾。传说，龙王行云布雨，保佑人间风调雨顺、五谷丰登。早在汉唐时期，舞龙灯祈福活动已很普遍。

洛阳是十三朝古都，文化底蕴深厚，民间逢节庆耍龙灯的习俗起源甚早。不过，“东关双龙”是宋代往后才有的，确切地说，是赵匡胤和赵光义都当上皇帝以后才有的——“东关双龙”之所以叫“东关双龙”，就跟这两位真龙天子有关。

史载，赵匡胤出生于夹马营的八孔窑——今瀍河区夹马营路一带。夹马营本名甲马营。五代后唐时期，这里是皇家禁军营地，有兵甲驻屯于此，拱卫京城洛阳。

公元927年，赵匡胤出生那晚，夹马营红光冲天，远望好似火在燃烧。众人惊叹不已，遂称此地为火烧街，简称火街。相传他弟弟赵光义也出生于火街，而且这哥儿俩都当了皇帝，都是真龙天子，故而此街又称双龙街。

东关一带的居民擅长做纸花。五代末期，战乱四起，洛阳城池衰落，东关人迫于生计，走南闯北，把纸花运往外省大城市出售。在南北交流的过程中，他们揣摩江南龙灯的制作工艺并加以改良，以纸花替代布料做龙鳞，制成了独具特色的东关龙灯。

时逢北宋建国，洛阳出了俩皇帝，乡亲们倍感荣耀，遂在东关建太祖庙以示纪念。每年正月，当地的舞龙灯表演亦由白天改为夜晚，由舞单龙变成了舞双龙：一条红(火)龙，一条青龙；一条是扫帚尾，一条是卷尾。龙体内燃灯发光，游龙驰骋夜间，流光溢彩，辉煌夺目。

在瀍河区旭升村一带，则有另一个说法：古时，火烧街北头有一座宋太祖庙，庙旁立着一块古碑，上刻“夹马营”。某日电闪雷鸣过后，巨龙降临此地，乡亲们虔诚祈祷，并往龙身上泼水，求其升天降祥瑞。众人的举动感动了天庭，巨龙腾云驾雾升天。人们模仿龙的形象制作了东关龙灯。

双龙起驾，谁与争锋

旧时，龙灯社的社首多由地保、绅士担任。每逢春节、元宵节及农历七月十五城隍节、农历十月一寒衣节皆有社火表演。

旭升村的王军安，当过村里龙灯社的总指挥。他说，“东关双龙”的大阵仗是其他地方的龙灯社比不了的。按老例，双龙起驾有隆重仪式，先要燃放长鞭一挂，由社首引道到宋太祖庙前，舞上一套招式，再朝城中热闹处行进。

龙灯前面有大红宫灯一对，其后是门旗、帅旗、尖子旗等。旗阵后是挠阁，挠阁后头是开道的梢子棍和火铳。紧随其后，又有48面大锣、4面牛皮大排鼓、24面巨铙、12面大铙，锣鼓喧天，惊天动地。最后出场的，才是威风凛凛的火龙和青龙。龙首重八九十斤，龙尾重五十多斤，舞龙的皆是精壮汉子。

商户们十步备茶、百步设宴欢迎舞龙队。“双龙”行至闹市十字路口，便会扎开架势舞一阵子，或表演双龙戏珠，或表演爬龙山、过龙桥、穿龙门等，时而左右穿梭，蛟龙闹海；时而盘旋游动，龙飞九天，引得观众声声喝彩。

最精彩的是盘龙头：数十人搭成人梯，层层往上传递龙头，只见那龙身盘绕于高梯上，两条巨龙顺着人梯步步攀升，龙头左右摇摆，龙尾来回盘旋，龙口喷出火焰，龙鳞飒飒作响。是时金鼓齐鸣，鞭炮震天，人山人海，摩肩接踵。那场面令人叹为观止，毕生难忘。

非遗绝技，传承有序

东关双龙的龙灯制作工艺颇有讲究。龙灯做得最出色的，是东关张家纸花店。此店的创始人是出生于清道光年间的张玉亭。

据说，火龙的龙头为金、红二色，青龙龙头为金、青二色，突眼银牙，龙角挺翘。匠人用竹篾扎成的竹圈做骨架，用彩纸裱糊龙身，用染色绵纸剪制龙鳞。龙身一般分九节，每节间隔用木棍做一固定节柄，便于手持挥舞。龙体内插着点燃的蜡烛——现在也有用手电筒代替蜡烛的，龙眼处安装着两个小灯泡，活灵活现。

旧时，洛阳社火活动主要以祭祀鬼神为目的，演出费用通常由主办活动的地方神社承担。东关一带龙灯社众多，起初只有火街龙灯才能挂白须，表示火街双龙来自真龙天子的降生地，其他地方的龙灯按例不能挂白须。那时，常有社火团队因为争着给自家龙灯挂白须发生械斗。后经调解，大家商定，凡是洛阳的龙灯都挂白须。

20世纪中期，神社逐步解散，社火活动曾一度沉寂。改革开放以来，随着人们生活水平的提高，洛阳社火再度兴起。1985年的正月十五，洛阳市组织举办大型灯节，东关双龙大显身手，声震中原。

如今，洛阳城市建设日新月异，夹马营路道路扩宽，南北贯通；地铁载着新时代的洛阳人，从一个春天开往下一个春天。民间非遗也焕发了新光彩，老艺人言传身教，后起之秀接力传承，洛阳社火红红火火，东关双龙抖擞精神，恭候新春。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）