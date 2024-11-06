创新赋能！洛阳新增一家国家级5G全连接工厂

6日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，日前工信部发布《2024年5G工厂名录》，洛阳轴承研究所有限公司5G智慧工厂榜上有名，系洛阳第2家国家级5G全连接工厂，也是河南省金属制品业唯一一家上榜工厂。

6日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，日前工信部发布《2024年5G工厂名录》，洛阳轴承研究所有限公司5G智慧工厂榜上有名，系洛阳第2家国家级5G全连接工厂，也是河南省金属制品业唯一一家上榜工厂。

5G全连接工厂是充分利用以5G为代表的新一代信息通信技术集成，打造新型工业互联网基础设施，新建或改造产线级、车间级、工厂级等生产现场，形成生产单元广泛连接、信息运营深度融合、数据要素充分利用、创新应用高效赋能的先进工厂。

此次入选的轴研所5G智慧工厂，系该企业实施智能化升级的重大成果。通过建设，轴研所5G智慧工厂打造了由1个园区5G专网、1个工业互联网平台和“N”个应用场景构成的“1+1+N”的智慧工厂架构，通过5G+数据采集与工业互联网数据结合，实现计划、生产、设备、质量追溯等全流程智慧化的多场景管控，推动多项生产技术指标大幅度提升，包括交货时间缩短20%，设计迭代时间减少30%，生产效率提高25%……

聚焦5G全连接工厂建设，根据规划，后续洛阳将继续推动企业、高校、研究机构等加强合作，深化政产学研用多方协同，力争在电子设备制造、装备制造等重点行业和领域，推动更多发展基础较好、需求较明确的企业建设5G全连接工厂，鼓励更多企业积极探索5G在工业生产各环节创新应用，实现提质、降本、增效、绿色、安全发展。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 郭影 文/图)