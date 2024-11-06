男子被压车下 消防员紧急施救

5日上午，洛阳市嵩县城关镇某学校门口发生一起交通事故，一辆客车与一辆电动车发生碰撞，有人员被困。

5日上午，洛阳市嵩县城关镇某学校门口发生一起交通事故，一辆客车与一辆电动车发生碰撞，有人员被困。

嵩县消防救援大队接到报警后立即赶赴现场救援。消防员介绍，一名男子的左脚夹在电动车与客车前轮挡泥板之间，右脚被压在电动车下，表情痛苦。

消防员与公安民警共同设立警戒区域，迅速展开救援。消防员先用挡轮器对客车进行固定，避免在救援过程中客车发生位移，对男子造成二次伤害。紧接着，消防员钻入客车车底，用液压千斤顶支撑车辆前梁，扩大救援空间。经过紧张救援，男子被成功救出，送往医院救治。

目前，交警部门正就事故原因进行进一步调查。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王涛 文/图）