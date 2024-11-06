考生请注意！河南中招理化生实验操作考试4月1日起开考

今日，河南省教育厅发布《河南省教育厅办公室关于做好2025年全省中招理化生实验操作考试工作的通知》。

今日，河南省教育厅发布《河南省教育厅办公室关于做好2025年全省中招理化生实验操作考试工作的通知》。具体内容如下：

考试分值、科目及时间

2025年全省中招理化生实验操作考试成绩按满分30分计入中招考试总成绩。考试科目为初中物理、化学、生物学三科。考试时间为4月1日—30日，每位考生的考试时间为15分钟。各省辖市、济源示范区、航空港区可根据本地情况据实安排考试进程。

试题结构

2025年全省中招理化生实验操作考试办公室统一命制24道试题，分4个试题单元(A、B、C、D)，每个单元内含6道实验操作试题,每道试题内含物理、化学、生物学实验项目各一个。

1.试题结构。试题中的实验项目，按照难度、完成时间分为两类：较难的实验为主实验项目，一般的实验为副实验项目。

2.学科分布。每个试题单元6道试题中主实验项目的学科分配为：物理3个，化学2个，生物学1个。

3.分值比例。每道试题分值为30分，分值比例为16：6：6：2，即主实验项目1个，占16分；副实验项目2个，各占6分；考试结束后实验器材整理，占2分。

试题抽取

1.抽取数量。各省辖市、济源示范区、航空港区可根据实际情况抽取不少于2个试题单元作为当地2025年中招理化生实验操作考试试题。各地要确保当地考生使用统一内容的试卷。

2.抽取时间和方式。2025年3月5日前采取统一时间、集中抽取的方式进行。抽取人数为两人以上，需携带当地考试文件。

3.试题发布。各地抽取试题后要秉持公平性，确保考生获取考试信息的时间、范围、程度的一致。不得将试题、评分标准针对考生区别发布。

详见>>>河南省教育厅办公室关于做好2025年全省中招理化生实验操作考试工作的通知⑥