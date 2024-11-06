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洛阳以特色产业连片发展为重点推进乡村全面振兴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.06 16:10
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　　小寒已过，迎来三九，正是天寒地冻、万物潜藏的时节。这个时候，新安樱桃沟的大田樱桃进入凋零休眠期，大棚里却是不一样的风景。

　　沿着靓丽的磁五仓公路，来到天兴生态园，一步迈进樱桃智慧暖棚，满眼葱绿。樱桃树以盆栽的方式整齐码放着，已经坐果的小樱桃一簇簇、绿莹莹地挂满枝头。在智能暖棚内，温度、湿度、水肥状况全部实现数字化管理。

　　“这片大棚樱桃要赶在春节前上市，比大田樱桃上市要早2个多月。巧打时间差，换来的是价格差。”生态园负责人刘现宽保守估算：一棵盆栽樱桃采收5斤精品，一斤200元，一个棚毛收入能达到四五十万元。

　　樱桃产业是新安的传统优势产业。当下，现代化的设施樱桃栽培，已经燃起了新一轮高效农业迭代升级的星星之火。在集中连片发展理念的引导下，当地着力打造千年樱红农旅融合片区，设施栽培、数字农业、文旅融合等新业态新模式不断涌现。

资料图

　　无独有偶。洛阳城南50公里，环陆浑湖万亩中药材基地蔚为壮观。没有人想到，伏牛山区会崛起一座科创高地——中原药谷。当下，依托省科学院创新平台，嵩县发挥中药材资源优势，瞄准中医药传承创新、生命健康、康养旅游、功能食品四大赛道，发展药材种植65万亩，生物医药研发孵化乘势而起。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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