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栾川发布2025年烟花爆竹禁放限放通告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 栾川县人民政府 2025.01.06 17:58
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　　今日，栾川县人民政府发布《关于2025年烟花爆竹禁放限放的通告》。具体内容如下：

关于2025年烟花爆竹禁放限放的通告

　　为加强烟花爆竹安全管理，消除火灾隐患，改善空气质量，保障公共安全和群众人身、财产安全，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》《烟花爆竹安全管理条例》和《河南省大气污染防治条例》等有关法律法规，现就做好我县2025年烟花爆竹禁放限放有关工作通告如下：

　　一、禁放区域外燃放时间

　　(一)1月28日(除夕)17时至1月29日(正月初一)1时；

　　(二)1月29日(正月初一)早6时至23时；

　　(三)2月2日(正月初五)早6时至23时；

　　(四)2月12日(正月十五)早7时至23时。

　　重污染天气应急响应期间和上述规定以外的时间，全域全时段禁止燃放烟花爆竹。

　　二、禁放区域

　　(一)主城区禁放区域：双龙桥(含)以西，伊尹大桥(含)以东，竹园桥(含)以南，南部山区以北范围内。

　　(二)各乡镇禁放区域：空气检测站点周边1000米范围内。

　　(三)其他禁放区域：1.高层建筑、设有可燃外墙保温材料的建筑和在建工程施工工地60米范围内；2.生产、销售、储存易燃易爆物品的场所及周边安全距离100米范围内；3.医院、图书馆、档案馆、学校、幼儿园、敬老院、疗养院、文化体育场所等公共场所；4.车站、商场、集贸市场、影剧院等人流密集场所；5.党政机关办公场所和企事业单位的生产区、仓储区等重点区域；6.文物保护单位、重要新闻单位、交通枢纽、输变电设施和重要军事设施；7.山林、绿地、森林公园、风景名胜区及封闭式公园、游园等重点防火场所；8.其他禁止燃放的区域。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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