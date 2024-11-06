洛阳市公安局：在兴洛湖公园张贴禁放标语 加大烟花爆竹收缴力度

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：兴洛湖公园晚上时不时有人燃放烟花爆竹，影响周边居民休息，希望有关部门加强管理。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：兴洛湖公园晚上时不时有人燃放烟花爆竹，影响周边居民休息，希望有关部门加强管理。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：兴洛湖公园晚上时不时有人燃放烟花爆竹，影响周边居民休息，希望有关部门加强管理。
市公安局回复：洛龙公安分局翠云路派出所将联合物业安保人员加强夜间巡逻，并联合办事处、应急管理部门共同治理违规售卖、燃放烟花爆竹。并张贴相关禁放标语，同时加大收缴力度。
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