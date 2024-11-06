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洛阳4家社会组织获得等级评估
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.06 08:41
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　　近日，洛阳市民政局对自愿参评的社会组织进行了等级评估，洛阳市山东商会、洛阳市河北商会获评3A级社会组织，洛阳市裕州商会、洛阳应急救援协会获评4A级社会组织。

　　“获得3A级以上评估等级的社会组织，可以获得年检绿色通道，优先接受政府职能转移，优先获得政府购买服务，优先获得政府奖励。”洛阳市民政局相关负责人介绍，社会组织包括社会团体、基金会和民办非企业单位三类。社会组织评估结果分为5个等级，从低到高依次为A(1A级)、AA(2A级)、AAA(3A级)、AAAA(4A级)、AAAAA(5A级)。A级越高，表示社会组织总体水平越高。

　　此次评估，将进一步促进洛阳市社会组织加强自身建设，增强服务能力，提高社会公信力，激发广大社会组织充分发挥作用，助力洛阳高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李建超 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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