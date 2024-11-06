伊川县鸦岭镇：政群携手 修建“暖心路”

“这条路通车后，我们出行方便多了。”3日，看着家门口近日完工的甘泉河路，伊川县鸦岭镇殷沟村村民殷鲜霞喜上眉梢。

“这条路通车后，我们出行方便多了。”3日，看着家门口近日完工的甘泉河路，伊川县鸦岭镇殷沟村村民殷鲜霞喜上眉梢。

甘泉河路长4.1公里、宽6米，南起殷沟村、北至鸦岭镇王庄村(伊川县与洛龙区交界处)。村民如果到洛阳市区，之前需要绕行镇区，现在可以沿甘泉河路直达洛龙区，驾车能节省超过一半的时间。

鲜为人知的是，修这条路，村民也出了不少力。用殷鲜霞的话说，大伙儿既是受益者，也是参与者。

“得知修路资金短缺，不少群众自发集资。”殷沟村党支部书记何振龙介绍。500元、1000元、1万元……没过多久，大伙儿就筹集到15万元。

“修路是件大好事，俺也愿意出份力。”殷鲜霞表示。

“对这条路，大家期盼已久。”何振龙介绍，之前这是一条不好走的羊肠小道，汽车无法通行。镇里前些年也曾多次谋划，因资金、拆迁、用地等因素未能推进。有了群众的支持，项目解决了资金缺口、建设用地等问题，得以顺利推进。

在政府与群众携手努力下，该项目去年9月开工，于近日建成通车，极大方便了沿线殷沟、王庄、曹窑等村群众出行。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 李德伟 郝盼弟 文/图）