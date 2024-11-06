宜阳县：倡导移风易俗 树立祭祀新风

近日，宜阳县花果山乡新时代文明实践所联合当地民政所开展移风易俗宣传活动。 近日，宜阳县花果山乡新时代文明实践所联合当地民政所开展移风易俗宣传活动。活动中，工作人员和志愿者通过发放宣传资料、现场讲解等方式，向居民宣传文明祭祀的重要意义，介绍传统祭祀方式如焚烧纸钱、燃放鞭炮等带来的环境污染、火灾隐患等问题，倡导大家采用鲜花祭祀、植树祭祀、网上祭祀等绿色环保的方式缅怀逝者，树立厚养薄葬孝道理念、健康文明祭祀新风。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 李帅奇 摄）