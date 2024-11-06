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提醒！警惕被“拼购模式”类非法集资“收割”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.06 08:16
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　　随着互联网的不断发展，电商网购早已深入百姓生活。近日，市处非办公布了一起有关“拼购模式”的非法集资案例，并以此提醒广大市民，切莫贪图小利，此模式可能衍生非法集资行为，广大消费者小心被“收割”。

　　●案例

　　2021年9月，厦门市湖里区公安机关对厦门某生活信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经查，自2020年以来，向某松先后成立厦门链接生活信息科技有限公司、贵阳链接生活信息科技有限公司，开发运营了“链接生活”App，设立“乐拼拼”模块，通过广告、网站宣传及会员推广等方式吸引大量会员注册。会员在平台购买商品后获得“拼购”资格，每19名会员为一组，其中仅1名会员能拼中商品，未拼中者可获得平台返利，连同本金返还至平台账户，拼中者的钱则被冻结在平台账户里，须连续拼中10次后通过购买平台商品解冻钱款并返还。

　　2021年9月“链接生活”App爆雷，涉及人数1172人，非法吸收资金9.31亿元。

　　2023年9月6日，厦门市湖里区人民法院对向某松非法吸收公众存款罪作出判决，对向某松判处有期徒刑五年，并处罚金人民币两百万元。

　　●分析

　　市处非办工作人员表示，一般来说，拼团返利模式具有以下风险——

　　一是涉嫌非法集资。拼团返利模式在宣传时往往承诺免费赚钱、免费获利，同时借助推广奖励发展会员，向社会公众筹集资金。未经有关部门批准，以返利为名行低买高卖之实，涉嫌非法集资犯罪。

　　二是涉嫌售卖假冒伪劣产品。平台获利建立在产品成本与售卖价格的巨大价差之上，商品自身质量与贴牌价格脱节，往往是假冒伪劣商品。同时为了保证收益，拼团大多不支持退货换货，拼团者的权益被进一步损害。

　　三是卷钱跑路。在拼团返利模式下，商家在培养用户黏性后，可能通过操纵概率，使得所有用户都成功拼中某个昂贵商品，卷走拼团者资金，然后关闭系统、解散微信群、拉黑用户，切断一切联系，完成一波收割。

　　●提醒

　　市处非办工作人员表示，“拼购模式”犯罪活动依托于网络，受众对象范围广，通过宣传使用户认为时间短、投入少、收益高，“稳赚不赔”，成为部分不法电商平台常用的引流噱头，相较以往非法吸收公众存款的犯罪手法，具有传播面广、诱惑性大、形式新颖等特点，广大市民切莫贪图小利，此模式可能衍生非法集资行为，广大消费者应小心被“收割”。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 黄刚）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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