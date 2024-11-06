防范“拉车门”盗窃！民警试拉车门 不到一小时拉开两辆

“你好，我们是开元路派出所民警，巡逻时发现你的车车门没锁，请来锁一下，以免被盗。”3日20时40分许，洛阳市洛龙区望春门街一小区居民接到民警电话，他匆匆赶到现场锁好车，并向民警表示感谢。

“你好，我们是开元路派出所民警，巡逻时发现你的车车门没锁，请来锁一下，以免被盗。”3日20时40分许，洛阳市洛龙区望春门街一小区居民接到民警电话，他匆匆赶到现场锁好车，并向民警表示感谢。

临近春节，全国多地发生“拉车门”盗窃车内财物案件。3日晚，洛报融媒记者和洛阳网百姓呼声“呼声姐姐”跟随洛阳市公安局洛龙分局开元路派出所民警进行了走访测试，帮助车主检查车门是否锁好。

20时许，记者随民警来到望春门街宜人路至太康路段，以及太康路望春门街至通济街段，对停在路边停车位上的车辆进行了排查，不到一个小时发现两辆车未锁车门。民警及时联系车主前来锁车，确保车主财产安全，并提醒他们提高安全意识，有效防范“拉车门”盗窃。

“‘拉车门’盗窃是一种‘碰运气’式的违法犯罪行为。犯罪嫌疑人多选择深夜、凌晨时分随机作案，利用车主疏于防范，忘记锁闭车门的时机，通过拉拽车门的方式选定目标实施盗窃，将车内的财物席卷一空。我市曾发生过此类案件。”开元路派出所副所长邓志强介绍，去年以来，他们在日常的夜间巡逻中，会对辖区沿街停放的车辆进行排查，发现忘记锁车门的，会第一时间通知车主锁车，并经常性在居民微信群中发送相关安全提示信息，最大限度减少此类案件的发生。

邓志强说，这类案件很好防范，之所以会发生，有的是车主着急离开或疏忽大意忘记锁车，有的是抱有侥幸心理，觉得下车一会儿就回来，锁车麻烦，殊不知短暂的离开，可能就给了不法分子可趁之机。

警方提醒广大车主，汽车不是“保险箱”，不要在车内存放手机、现金、电脑、首饰等贵重物品，以免犯罪分子见财起意。日常生活中，要养成离车落锁的驾车习惯，停车时，尽量将车停放在有专人看管或技防设施完善的停车场，避免将车辆停放在无监控覆盖、无专人看管的偏僻路段。下车后，要立即锁闭车门并检查核实，确保门窗关闭到位，避免“锁而不实”，不给犯罪分子留下可乘之机。有条件的车主，可给汽车安装报警装置或防盗装置，一旦有人砸车或者拉车门能及时报警。若发现财物被盗，要保护好现场，并及时拨打110报警。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 赵硕 文/图)