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“直播+”赋能，助推“洛阳好物”加速出圈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.04 08:37
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嗨团公司举办线下年货市集

　　“春节临近，我们将上架更多本土品牌，让‘洛阳好物’加速出圈。”日前，洛阳嗨团网络科技服务有限公司相关负责人谈及开年线上大促情况，信心满满。

　　作为平台经济的一种典型形式，电商正成为我市经济增长的新引擎。我市从平台企业引进和培育、优化平台经济发展环境等方面发力，推动平台经济发展，通过“直播+”赋能，开辟零售业“新赛道”，助推“洛阳好物”加速出圈。

　　立足本土品牌，加速“洛阳好物”出圈

　　嗨团公司直播间内，一名年轻的女主播一边靠近镜头展示产品，一边介绍产品规格，并不时和网友互动。近年，嗨团致力于大数据研发、品牌推广、产品销售，为消费者提供线上零售商品，截至目前，其累计上架商品万余种，其中洛阳本土品牌商品超500种。

　　“味道好、配料干净，喜欢我大洛阳这种不藏着掖着的品格”“小时候的味道，嘎嘎好吃”“还得是我大洛阳”……在直播间里，洛阳产品收获许多好评。

　　“‘直播+’赋能实体经济，直播‘试金石’的属性，可以让平台企业了解消费者的喜好。”该负责人说，作为“数实融合”的典型表现形式，直播电商以平台为纽带，连接着供需两端，为零售业高效流通开辟了新的通道。

　　随着我市平台经济发展不断推进，如今，越来越多的“洛品”走红网络，走向世界。例如，源氏大拉皮深受年轻人青睐，成为“洛品”中的新晋“网红”；洛阳双彬紧抓跨境电商“风口”，开辟了全球销售渠道，在亚马逊金属办公柜类目的销售额跃居全球第1位。

　　人才短缺和供需不匹配，制约着平台经济发展

　　近几年，电商专业的学生在洛就业比例逐年提高，越来越多的应届毕业生选择在家门口就业，一些往届毕业生在一线城市积累经验后，又回到家乡创业。

　　“想要把直播流量变成实际收入，讲究还真不少。”来自嵩县的90后武现峰说。2022年5月，在电商行业摸爬滚打10余年的武现峰，带领自己的电商运营团队返回家乡，在大章镇的水沟村、杨庄村建起了直播间，助力当地农产品通过电商平台走向全国。他认为，随着电商行业的发展，从事电商行业不仅要会带货，找到流量密码，还要懂运营。

　　随着平台经济发展，河南科技大学、洛阳师范学院、洛阳理工学院等洛阳高校纷纷设置了电子商务、网络营销与直播电商等专业。此外，洛阳科技职业学院电子商务学院与谷歌等国际头部企业合作，专门围绕企业跨境电商业务开展定向人才培养，为打造实战型人才打下基础。

　　“直播电商是一片蓝海，人才需求量很大，如何打造洛阳电商人才矩阵成为目前亟待解决的问题。”洛阳理工学院电商学院院长许茂伟说，目前，我市直播电商平台企业出现人才缺口，相关专业毕业生与本地平台企业接触较少、留洛毕业生比例相对低、人才供需不匹配等问题制约着平台经济发展。近期发布的《直播电商行业高质量发展报告(2023—2024年度)》对电商行业准入门槛、职业标准、能力认证、人才培养等方面提出了更高要求，直播电商将迈入“品质直播”发展道路。

　　丰富平台活动，创新新零售业态

　　站在风口，一定能飞起来。2024年以来，我市积极对接电商头部企业，开展专题直播带货活动，推动平台经济发展。

　　2024年3月，我市邀请高途佳品开展“老家河南行活动”，在新安黄河神仙湾景区开展直播活动，向全网推介新安文旅资源和特色产品；4月，与辉同行在应天门向全国网友推荐河南好物，洛阳11个单品亮相直播间，在收获口碑、经济效益的同时，进一步提升了洛阳特色农副产品的知名度和影响力；5月，洛阳市启动了“豫酒品牌溯源行”促消费活动，邀请电商达人走进品牌酒厂进行产地溯源，传播河洛文化，助推豫酒品牌进一步发展；9月，东方甄选“食遍中国·河南行”专场直播活动在洛邑古城举行。

　　为加快平台经济发展，近年，我市以电商转型发展为抓手，以培育直播电商、跨境电商等数字经济新业态为重点，通过线上线下企业联动，不断释放消费潜力。

　　“直播电商‘新窗口’，激活产业‘大市场’。”市商务局相关负责人表示，下一步，我市将通过开展“洛阳智造”“洛阳国际消费中心城市”“洛阳文旅文化IP”“舌尖上的洛阳”“洛阳跨境”等直播电商品牌专项推广活动，创新新零售业态，让越来越多洛阳电商企业从“行业跟跑”变为“行业领跑”，助力平台经济发展。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 朱婉婉 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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