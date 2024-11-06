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全年新认定300家以上！洛阳加力培育高新技术企业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.03 17:17
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　　新年伊始，氢成动力科技(洛阳)有限公司“火力全开”。

　　“每天一睁眼，就是交不完的订单。”企业总经理助理殷铁映身影忙碌。

　　生产线上，蓝色电池包节律“脉动”，OCV分选、堆叠挤压、拍照定位、模组焊接一气呵成，3分钟即下线一组电池模组；应用现场，锂电池组夜间“吃进”低价电力，白天“吐出”电能驱动工厂，为企业“用时间换效益”。

　　成立仅仅3年，这家企业以液冷、智能、云端等国内先进工艺拿下一个个绿色储能工程，目前已实现约千万元年产值。前不久，企业入选新一批国家高新技术企业，成为洛阳“抢滩”新型储能产业“风口”的“先行军”。

　　抓创新、抢“风口”，关键靠企业，尤其是科技含量高、成长潜力大的高新技术企业。

　　去年以来，洛阳围绕培育发展高新技术企业这一重点，系统推进科技型企业“微成长、小升高、高变强”梯度培育工作，全力做好要素保障和项目服务，以要素服务的“阳光雨露”，浇灌创新主体的“勃发成长”。

　　服务给力。洛阳建立高新技术企业培育库，遴选入库企业458家，并建立专人联系制度，协调解决技术、人才、项目等发展“痛点”。从免费向全市3000余家科技型中小企业提供科技文献资源查询下载服务，到依托国家技术转移郑州中心洛阳分中心“一键共享”全省1347台(套)科研仪器，企业服务的“点点滴滴”，汇聚成企业成长的“汪洋大海”。

　　技术加力。从洛阳市科创成果直通车，到中国科学院院所河南科技成果发布暨项目对接会，再到河南省“院校企业面对面”科技成果转移转化系列对接活动，洛阳以一次次科技成果转化对接，让来自“实验室”的科技成果走向企业一线，为企业发展带来“攀高向新”的创新原动力。

　　去年全年，洛阳新认定高新技术企业217家，高新技术产业增加值占比达55.3%、较年初提升8.5个百分点。创新主体如雨后春笋涌现，“第一动力”更加澎湃有力！

　　一年接着一年，一步一个脚印。

　　日前召开的市委十二届七次全会暨市委经济工作会议把“改革创新、转型发展”列为四个突出之一，将“以强化科技创新为引领，加快推动产业升级”作为重点任务之一推进。

　　其中，围绕抓好创新主体培优壮大，洛阳将持续完善“选种、育苗、培优”全周期培育体系，以更大力度实施高新技术企业倍增行动，高质量推进规上工业企业研发活动全覆盖，全年新认定“专精特新”企业40家以上、高新技术企业300家以上、科技型中小企业3000家以上。

　　从深入企业开展“一对一”服务，到举办“高企大讲堂”等政策宣讲，再到全面落实研发费用加计扣除和高企所得税减免等税收政策，随着一项项工作举措落实为扎实行动，新一轮高新技术企业蓬勃成长可期。

　　我们相信，随着企业攀高、向新、变强，更多“科技创新引领产业升级”的精彩未来，定会在2025年徐徐开“企”！(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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