洛阳出租汽车驾驶员从业年龄延长至63岁

3日，洛报融媒记者从洛阳市道路运输服务中心获悉，为适应社会劳动力资源变化，加快推进出租汽车行业健康有序发展，洛阳市出租汽车驾驶员从业年龄延长至63周岁。

3日，洛报融媒记者从洛阳市道路运输服务中心获悉，为适应社会劳动力资源变化，加快推进出租汽车行业健康有序发展，洛阳市出租汽车驾驶员从业年龄延长至63周岁。 3日，洛报融媒记者从洛阳市道路运输服务中心获悉，为适应社会劳动力资源变化，加快推进出租汽车行业健康有序发展，洛阳市出租汽车驾驶员从业年龄延长至63周岁。 截至2025年1月1日，未满55周岁的女性出租汽车驾驶员、未满60周岁的男性出租汽车驾驶员，从业年龄可自然延至63周岁，不必办理重新执业相关手续。 2025年1月1日前，年满55周岁的女性出租汽车驾驶员、年满60周岁的男性出租汽车驾驶员，如需继续执业须重新办理出租汽车驾驶员从业资格证，并且要按照相关流程进行办理。 ●报名：驾驶员本人携带身份证及机动车驾驶证原件，到洛阳市出租汽车考试报名点报名，并按要求填写个人信息，接受公安机关背景核查。 ●体检：背景核查符合条件的，按照通知时间和地点参加统一体检。 ●考试：申请人携带身份证、机动车驾驶证原件，到洛阳市道路运输从业资格考试中心参加区域科目考试，合格后可领取从业资格证。 报名电话：0379-63766968，地址：西工区邙岭大道与衡山路交叉口，立兴培训中心。 市道路运输服务中心城市公交所提醒，若要成为出租汽车驾驶员，应当符合以下条件： ●取得相应准驾车型机动车驾驶证，并具有三年以上驾驶经历； 身体健康，无重大疾病或者职业禁忌症； ●年龄不超过63周岁； ●无交通肇事犯罪、危险驾驶犯罪记录，无吸毒记录，无饮酒后驾驶记录，机动车驾驶证最近连续三个记分周期内没有记满十二分记录； ●无暴力犯罪记录； ●出租汽车驾驶员从业资格考试合格； ●法律、法规规定的其他条件。 （洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 端木皓凡 崔小伟 文/图）