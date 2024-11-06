2024年度个人所得税经营所得汇算清缴开始

2024年度个人所得税经营所得汇算清缴工作已正式开始，这项汇算须在3月底前完成！

2024年度个人所得税经营所得汇算清缴工作已正式开始，这项汇算须在3月底前完成！

记者从洛阳市税务局了解到，根据《中华人民共和国个人所得税法》规定，纳税人取得经营所得，按年计算个人所得税，在取得所得的次年3月31日前办理汇算清缴。即2024年度个人所得税经营所得汇算清缴期为2025年1月1日至2025年3月31日。

哪些人需要办理经营所得汇算清缴？

个体工商户业主、个人独资企业投资者、合伙企业个人合伙人、承包承租经营者个人以及其他从事生产、经营活动的个人在中国境内取得经营所得，且实行查账征收的，需要办理个人所得税汇算清缴纳税申报，向税务机关报送相关材料。

汇算清缴办理渠道有哪些？

1.自然人电子税务局WEB端；

2.自然人电子税务局扣缴端；

3.经营管理所在地主管税务机关办税服务厅。

税款如何计算？

根据《中华人民共和国个人所得税法》第三条及第六条，经营所得，以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额，为应纳税所得额，适用百分之五至百分之三十五的超额累进税率。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 李婧）