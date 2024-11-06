感受洛阳独特魅力！“布票上的洛阳民生”展览开展

近日，由洛阳民俗博物馆策划举办的“布衣洛阳——布票上的洛阳民生”展览在洛阳契约文书博物馆开展。

近日，由洛阳民俗博物馆策划举办的“布衣洛阳——布票上的洛阳民生”展览在洛阳契约文书博物馆开展。 近日，由洛阳民俗博物馆策划举办的“布衣洛阳——布票上的洛阳民生”展览在洛阳契约文书博物馆开展。 布票是计划经济时代的产物。1954年，我国对棉花、棉布实行统购统销，计划供应，直至1983年年底布票正式退出流通领域。本次展览的展品为市民刘彦卿个人珍藏，400余张布票反映了洛阳在不同年代的民生状况和社会发展轨迹，让参观者品味历史、感受洛阳独特魅力。展览将持续至3月31日。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 杨珂馨 摄)