洛阳：培育和发展新质生产力 提升产业核心竞争力

年关将至，正是备战春耕时。作为我国农机领域的“最强大脑”，国家农机装备创新中心近日格外繁忙。

“推动产业升级是科技创新的价值所在，必须把创新落到产业上，加快培育和发展新质生产力，不断提升洛阳产业核心竞争力。”

——市委十二届七次全会暨市委经济工作会议

年关将至，正是备战春耕时。作为我国农机领域的“最强大脑”，国家农机装备创新中心近日格外繁忙。

不同于线下攻关的火热场面，只见数台设备不停运转，随之产生的海量数据不断汇聚，历经分析、验证等环节，为即将在春耕中大显身手的新款农机提供强劲“数字动力”。

世界首台二十五兆瓦级风电主轴轴承下线

眼看进度不断刷新，成果持续显现，笑容也接连在该中心控制仿真试验室负责人张彩霞的脸上绽放。

得益于系列创新技术加持，在张彩霞和同事的努力下，昔日工人手工敲打生产出我国第一台拖拉机的画面早已走进历史。如今的农机研发顺网而上，通过结合在线硬件测试验证和农机大数据采集应用等，打造了一条连接上游模型设计和下游装车应用的数字通道，加速推动先进农机“从图纸到田地”。

回首2024年，洛阳把推动产业发展作为经济工作的首要任务，在加快培育和发展新质生产力的光明大道上一路疾驰，现代化洛阳建设不断迈出新步伐。

这一年，集群培育提速提质。全市聚焦“四新一装备”加快锻长板、补短板，推动产业结构重塑。洛阳现代农机装备昂首挺进国家先进制造业集群，实现全省“零”的突破。百万吨乙烯、中州时代等大项目昂起“龙头”，全市17条优势产业链营收超4600亿元，同比增长超10%。中信重工研发出世界最大智能化自磨机、东方红丘陵山地拖拉机实现批量应用、世界首台25兆瓦级风电主轴轴承等一大批重大装备成功下线，进一步擦亮了“洛阳制造”创新名片。

这一年，发展动能更加强劲。全市统筹科技创新和产业升级，推进制造业高端化、智能化、绿色化发展，积极构建以企业为主体，以“科技产业社区+多创新平台”为支撑的产学研高效协同创新体系。全市19家产业研究院完成研发项目1604个、制定行业标准149个，实现成果转化1500余个。全市23家科技产业社区进驻企业超千家，集聚创新人才8000多人，营收突破90亿元。

这一年，企业培育多点突破。全市13家企业入选省制造业头雁企业名单，3家企业入选中国制造500强榜单，洛钼集团入围全球企业1000强榜单。全市省级专精特新企业达373家，国家级56家，占全省总数的13.5%。全市分产业链共组织150名企业家赴深圳、苏州、上海等地开展实战培训，达成合作项目40余个，实现能力、合作“双提升”。

中国一拖柴油机生产车间

蓝图已绘就，号角已吹响。

市委十二届七次全会暨市委经济工作会议提出，要聚焦“四新一装备”，重点发展动力电池、储能等新能源产业，电子化工材料、铝基铜基新材料、半导体材料等新材料产业，光电元器件、新型显示等新一代信息技术产业，现代农机装备、高端轴承、航空航天装备、机器人等智能装备产业。

2025年，我市将坚持以产业需求为导向精炼科研课题，推动更多科技成果转化为现实生产力；依托创新型龙头企业，精准谋划实施延链补链强链项目，积极引进培育产业链上下游企业，持续推动优质存量企业做增量，不断做大做强新赛道产业集群；以更大力度实施高新技术企业倍增行动，动态遴选符合条件的科技型中小企业进行精准扶持，推动规上工业企业有效开展研发活动，让更多企业成长为高新技术企业。

勇立潮头扬劲帆，砥砺奋进谱新篇。持续强化创新引领，加快构建具有洛阳特色的现代化产业体系，新的一年，河洛大地上一项项奋斗“乘风破浪”，必将绘就产业发展“星河灿烂”的美好明天！（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 李航 张雨彤 文/图）