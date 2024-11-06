洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳：培育和发展新质生产力 提升产业核心竞争力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 2025.01.03 08:21
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　“推动产业升级是科技创新的价值所在，必须把创新落到产业上，加快培育和发展新质生产力，不断提升洛阳产业核心竞争力。”

　　——市委十二届七次全会暨市委经济工作会议

　　年关将至，正是备战春耕时。作为我国农机领域的“最强大脑”，国家农机装备创新中心近日格外繁忙。

　　不同于线下攻关的火热场面，只见数台设备不停运转，随之产生的海量数据不断汇聚，历经分析、验证等环节，为即将在春耕中大显身手的新款农机提供强劲“数字动力”。

世界首台二十五兆瓦级风电主轴轴承下线

　　眼看进度不断刷新，成果持续显现，笑容也接连在该中心控制仿真试验室负责人张彩霞的脸上绽放。

　　得益于系列创新技术加持，在张彩霞和同事的努力下，昔日工人手工敲打生产出我国第一台拖拉机的画面早已走进历史。如今的农机研发顺网而上，通过结合在线硬件测试验证和农机大数据采集应用等，打造了一条连接上游模型设计和下游装车应用的数字通道，加速推动先进农机“从图纸到田地”。

　　回首2024年，洛阳把推动产业发展作为经济工作的首要任务，在加快培育和发展新质生产力的光明大道上一路疾驰，现代化洛阳建设不断迈出新步伐。

　　这一年，集群培育提速提质。全市聚焦“四新一装备”加快锻长板、补短板，推动产业结构重塑。洛阳现代农机装备昂首挺进国家先进制造业集群，实现全省“零”的突破。百万吨乙烯、中州时代等大项目昂起“龙头”，全市17条优势产业链营收超4600亿元，同比增长超10%。中信重工研发出世界最大智能化自磨机、东方红丘陵山地拖拉机实现批量应用、世界首台25兆瓦级风电主轴轴承等一大批重大装备成功下线，进一步擦亮了“洛阳制造”创新名片。

　　这一年，发展动能更加强劲。全市统筹科技创新和产业升级，推进制造业高端化、智能化、绿色化发展，积极构建以企业为主体，以“科技产业社区+多创新平台”为支撑的产学研高效协同创新体系。全市19家产业研究院完成研发项目1604个、制定行业标准149个，实现成果转化1500余个。全市23家科技产业社区进驻企业超千家，集聚创新人才8000多人，营收突破90亿元。

　　这一年，企业培育多点突破。全市13家企业入选省制造业头雁企业名单，3家企业入选中国制造500强榜单，洛钼集团入围全球企业1000强榜单。全市省级专精特新企业达373家，国家级56家，占全省总数的13.5%。全市分产业链共组织150名企业家赴深圳、苏州、上海等地开展实战培训，达成合作项目40余个，实现能力、合作“双提升”。

中国一拖柴油机生产车间

　　蓝图已绘就，号角已吹响。

　　市委十二届七次全会暨市委经济工作会议提出，要聚焦“四新一装备”，重点发展动力电池、储能等新能源产业，电子化工材料、铝基铜基新材料、半导体材料等新材料产业，光电元器件、新型显示等新一代信息技术产业，现代农机装备、高端轴承、航空航天装备、机器人等智能装备产业。

　　2025年，我市将坚持以产业需求为导向精炼科研课题，推动更多科技成果转化为现实生产力；依托创新型龙头企业，精准谋划实施延链补链强链项目，积极引进培育产业链上下游企业，持续推动优质存量企业做增量，不断做大做强新赛道产业集群；以更大力度实施高新技术企业倍增行动，动态遴选符合条件的科技型中小企业进行精准扶持，推动规上工业企业有效开展研发活动，让更多企业成长为高新技术企业。

　　勇立潮头扬劲帆，砥砺奋进谱新篇。持续强化创新引领，加快构建具有洛阳特色的现代化产业体系，新的一年，河洛大地上一项项奋斗“乘风破浪”，必将绘就产业发展“星河灿烂”的美好明天！（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 李航 张雨彤 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    省临床重点专科及特色专科名单公布，洛阳市第一人民医院2个专科上榜！
    省临床重点专科及特色专科名单公布，洛阳...
    省临床重点专科及特色专科名单公布，洛阳市第一人民医院2个专科上榜！
        近日，河南省卫健委公布2024年度河南省临床重点专科及特色专科名单，洛阳市第一人民医院神经内科、心血管内...
  • ·摘掉近视眼镜 听力却下降了？
  • ·“河南省人民医院朱好辉超声工作室”落户洛阳市第一人民医院
  • ·一到冬天手指头就裂口，怎么办？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市职工服务中心新址启用
  • 洛阳市中小学2025年寒假时间确定
  • 瀍河区为何有三条华林路？民政部...
  • 洛阳：聚力创新人才引育 澎湃高质...
  • “武皇”跑神都：向全国发出邀约
  • 提醒！这家“医院”为非在册医疗机构
  • 洛阳新增63名省“科技副总” 将获...
  • 实干攻坚，拼出一片新天地——四...
  • 网友反映汉堡王卫生条件堪忧 市场...
  • 洛阳市第六十三届冬泳公开赛举办
    		•
    百姓呼声
    洛阳城市阳台地面标识英文翻译有误？
    龙门石窟地下停车站缺少安全标识（图）
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    周公庙越阳花道艺术展

    天井关村掠影

    燕雀

    年末洛浦
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605