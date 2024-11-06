改革赋能 创新求变 奋力推动全市住房和城乡建设工作再上新台阶——访市住建局党组书记、局长，市历史文化名城党工委书记陈兴忠

“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议求真务实、目标明确、措施有力，为高质量开展明年各项工作提供了指引。”日前，市住建局党组书记、局长，市历史文化名城党工委书记陈兴忠在接受洛报融媒记者专访时说，将以改革赋能、以创新求变，进一步稳市场、促发展、惠民生、保稳定，奋力推动全市住房和城乡建设工作再上新台阶。

“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议求真务实、目标明确、措施有力，为高质量开展明年各项工作提供了指引。”日前，市住建局党组书记、局长，市历史文化名城党工委书记陈兴忠在接受洛报融媒记者专访时说，将以改革赋能、以创新求变，进一步稳市场、促发展、惠民生、保稳定，奋力推动全市住房和城乡建设工作再上新台阶。

持续推动房地产市场健康平稳发展。出台提振房地产市场新政，充分释放政策红利，实现止跌回稳；出台《洛阳市配售型保障性住房管理办法(试行)》《洛阳市收购存量房作为保障性住房项目资金管理办法(试行)》等配套性文件，进一步加强保障性住房供给；在城中村改造中推行房票安置政策，满足城中村改造安置对象多元化安置需求；扎实推进保交房收尾工作，紧盯目标任务、强化攻坚精神，加大“白名单”修复整改力度，全力化解重难点项目。

持续推进城市更新。尽快完成滨河南路下穿天街等工程，积极谋划配套管网建设和改造提升项目，争取更多国家政策资金支持；谋划2025年老旧小区改造项目116个，起草编制《洛阳市关于城镇老旧居住区提升改造指导意见》，指导县区抓好“好社区”建设，打造城镇老旧小区改造“升级版”；加快城中村改造项目建设进度，加大向上对接力度，充分利用中央宽松货币政策和积极财政政策机遇，争取打通资金堵点；尽快完成《洛阳市历史文化名城保护规划(2021—2035)》审批工作，加快推进《洛阳市传统建筑保护修缮与活化利用导则》编制工作，持续推进老城区东西南隅历史文化街区“一横三纵”项目、道尊街启动区项目、洛邑古城一期续建项目建设，确保按节点完成任务。

持续推动行业转型发展。深化工程建设领域审批制度改革，全面推行并联审批、电子证照、一次办事项，力争营商环境办理建筑许可指标保持在全省第一方阵，全年审批业务按时办结率达100%；加大《河南省绿色建筑条例》宣贯力度，严格执行强制性规范《建筑节能与可再生能源通用规范》，提高我市绿建星级建筑、超低能耗建筑量级；全面推广智慧物业管理服务平台，完善物业行业监管规范机制，力争全年创建30个以上省级“红色物业”。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹）