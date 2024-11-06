343天！2024年栾川县空气质量优良天数居全省第一

2024年河南省115个县(区)空气质量数据于近日发布。洛报融媒记者2日从栾川县有关部门获悉，2024年，栾川县空气质量优良天数达343天，优良天数、综合指数均居全省第一。

2024年河南省115个县(区)空气质量数据于近日发布。洛报融媒记者2日从栾川县有关部门获悉，2024年，栾川县空气质量优良天数达343天，优良天数、综合指数均居全省第一。

空气质量优良天数，指在一个特定的时间段内，环境空气质量达到或优于国家设定的优良标准的天数。空气质量综合指数，是描述城市空气质量综合状况的无量纲指数，综合考虑六种污染物(SO 2 、NO 2 、O 3 、CO、PM10和PM2.5)的污染程度。

2024年，栾川县以生态优先、绿色发展为导向，成立生态保护工作专班，重点围绕降低PM10年均浓度、强化PM2.5和臭氧协同治理等方面，着力打好蓝天碧水净土保卫战，持续提升县域生态环境质量。

为降低PM10年均浓度，栾川2024年制定了一系列扬尘治理实施方案，通过现场查看、逐项验收、加大巡查频次等方式，对在建项目扬尘污染防治实施差异化管理，深化扬尘治理；严控道路扬尘，采取“人机联扫、无缝对接”模式，开展45次城市清洁行动，累计出动环卫机械车辆1620余台次、11000余人次，保证城市环境整洁优美。

强化PM2.5和臭氧协同治理，推动多污染物协同控制，也是该县推进生态保护的有力举措。栾川县一方面持续开展“争A创B”“守护蓝天”等专项行动，另一方面推进公共领域、矿山领域、建筑清运领域车辆的新能源替代方案落实及控煤等工作，强化生态环境执法监管，最大限度降低污染对环境空气质量的影响。

“下一步，栾川将深入落实好黄河流域生态保护和高质量发展战略部署，坚定不移走好生态优先、绿色发展之路，让绿水青山成为群众的‘幸福靠山’。”栾川县有关负责同志表示。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 张瑞 侯豫炯 文/图)