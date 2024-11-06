龙山落帽风（河洛学堂）

遇到刮大风，若是风把帽子吹掉了，您会怎么说？下次可以试试这句：“哎呀，这是遇上了龙山落帽风！”

遇到刮大风，若是风把帽子吹掉了，您会怎么说？下次可以试试这句：“哎呀，这是遇上了龙山落帽风！”

大风为何又叫龙山落帽风？这里头有一个小故事。

故事的男一号是陶渊明的外祖父孟嘉，男二号是东晋时三次北伐、一度收复洛阳的大将军桓温。

那天是九月九日重阳节，桓温召集部下在龙山登高聚会。下属们都穿着军服，十分整齐。孟嘉时任桓温属下参军，也在其中。大家推杯换盏，好不热闹。山上风大，忽然一阵大风把孟嘉的帽子吹掉，他却浑然不觉。

搁现在，帽子掉了就掉了，那有啥？但古人注重服饰礼仪，别说帽子掉了，就是歪一点儿都有失礼节，孔子的学生子路在临死前说：“君子死，冠不免。”君子即使临死，也要衣冠整齐。孟嘉帽子掉了却毫无知觉，我猜他是喝多了。

桓温很器重孟嘉，孟嘉失礼，桓温不仅不介意，反而想趁机逗逗他，于是冲大家使眼色：都别跟他说啊，我要看看他接下来啥反应。孟嘉呢，啥反应也没，照旧与人干杯，过了好一阵子，起身上厕所去了。

桓温趁机叫人把帽子拾起来，放到孟嘉的座位上，又把廷尉孙盛叫到跟前，让他抓紧写个小作文嘲笑孟嘉。孙盛不愧是当时著名的文士，孟嘉厕所还没上完，他的小作文就完成了。桓温一看，写得不错，快快，趁孟嘉没回来，赶紧压到他帽子下头。在场的人都憋着笑，等着看热闹。

孟嘉上完厕所，经凉风一吹，清醒了几分。他回到座位上，看见放在那儿的帽子，不动声色地将帽子戴好，接着一目十行看完孙盛的小作文，立即要来纸笔，不假思索便写成一篇解嘲的文章，《晋书》中说：“其文甚美，四坐嗟叹。”

这可真是吊胃口，他都写了啥？史书全无记载！北宋大文豪苏东坡也表示：“恨今世不见此文！” 文章没留下来，倒留下一个“孟嘉落帽”的成语典故，用来形容才子名士的风雅洒脱、才思敏捷。大风也因此得了个雅号，叫“龙山落帽风”。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）