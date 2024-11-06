洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

龙山落帽风（河洛学堂）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2025.01.02 09:58
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　遇到刮大风，若是风把帽子吹掉了，您会怎么说？下次可以试试这句：“哎呀，这是遇上了龙山落帽风！”

　　大风为何又叫龙山落帽风？这里头有一个小故事。

　　故事的男一号是陶渊明的外祖父孟嘉，男二号是东晋时三次北伐、一度收复洛阳的大将军桓温。

　　那天是九月九日重阳节，桓温召集部下在龙山登高聚会。下属们都穿着军服，十分整齐。孟嘉时任桓温属下参军，也在其中。大家推杯换盏，好不热闹。山上风大，忽然一阵大风把孟嘉的帽子吹掉，他却浑然不觉。

　　搁现在，帽子掉了就掉了，那有啥？但古人注重服饰礼仪，别说帽子掉了，就是歪一点儿都有失礼节，孔子的学生子路在临死前说：“君子死，冠不免。”君子即使临死，也要衣冠整齐。孟嘉帽子掉了却毫无知觉，我猜他是喝多了。

　　桓温很器重孟嘉，孟嘉失礼，桓温不仅不介意，反而想趁机逗逗他，于是冲大家使眼色：都别跟他说啊，我要看看他接下来啥反应。孟嘉呢，啥反应也没，照旧与人干杯，过了好一阵子，起身上厕所去了。

　　桓温趁机叫人把帽子拾起来，放到孟嘉的座位上，又把廷尉孙盛叫到跟前，让他抓紧写个小作文嘲笑孟嘉。孙盛不愧是当时著名的文士，孟嘉厕所还没上完，他的小作文就完成了。桓温一看，写得不错，快快，趁孟嘉没回来，赶紧压到他帽子下头。在场的人都憋着笑，等着看热闹。

　　孟嘉上完厕所，经凉风一吹，清醒了几分。他回到座位上，看见放在那儿的帽子，不动声色地将帽子戴好，接着一目十行看完孙盛的小作文，立即要来纸笔，不假思索便写成一篇解嘲的文章，《晋书》中说：“其文甚美，四坐嗟叹。”

　　这可真是吊胃口，他都写了啥？史书全无记载！北宋大文豪苏东坡也表示：“恨今世不见此文！” 文章没留下来，倒留下一个“孟嘉落帽”的成语典故，用来形容才子名士的风雅洒脱、才思敏捷。大风也因此得了个雅号，叫“龙山落帽风”。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    省临床重点专科及特色专科名单公布，洛阳市第一人民医院2个专科上榜！
    省临床重点专科及特色专科名单公布，洛阳...
    省临床重点专科及特色专科名单公布，洛阳市第一人民医院2个专科上榜！
        近日，河南省卫健委公布2024年度河南省临床重点专科及特色专科名单，洛阳市第一人民医院神经内科、心血管内...
  • ·摘掉近视眼镜 听力却下降了？
  • ·“河南省人民医院朱好辉超声工作室”落户洛阳市第一人民医院
  • ·一到冬天手指头就裂口，怎么办？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 奋力建设百万吨乙烯项目！中国石...
  • 洛阳市职工服务中心新址启用
  • 新年新期待！洛阳高品质古都文化...
  • 二孩“奶爸”郭丹杰：一家四口快...
  • 游隋唐洛阳城 欢度元旦假期【高清...
  • 肯尼亚籍“半马”冠军：洛阳是我...
  • “武皇”跑神都：向全国发出邀约
  • 鸣钟祈福 敬启新年
  • 洛阳师范学院幼儿园(学前教育实习...
  • 洛阳：聚力创新人才引育 澎湃高质...
    		•
    百姓呼声
    足球赛有球队队员学历造假？
    因为环保问题，市区垃圾车停运合理吗？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    周公庙越阳花道艺术展

    天井关村掠影

    燕雀

    年末洛浦
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605