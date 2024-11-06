“北国花城”建设现场推进会举行

2024年12月31日，我市举行“北国花城”建设现场推进会。

2024年12月31日，我市举行“北国花城”建设现场推进会。

副市长李新红带队前往西工小街、广州市场步行街、滨河南路朗润园路天桥等地，实地察看了解“北国花城”建设情况。

在随后召开的座谈会上，李新红强调，建设“北国花城”有利于提升城市美誉度和吸引力，对发展城市经济具有重要作用。要坚持高位推动，全面系统谋划，与片区更新、老旧小区改造等城市提质工作相结合，确保“北国花城”建设工作常态长效。要明确责任分工，紧盯长远目标、明确当下重点，各部门协力而为、加压推进，充分调动社会积极性，引导企业、商户、群众共同参与“北国花城”建设，形成“人人爱花、户户种花、满城皆花”的社会氛围。要明确建设重点，聚焦道路慢行空间、人行天桥、高速路口、重点文旅片区等区域，在空间优化利用、创意打造上下功夫，营造更多“有感觉、能打卡、可传播”的场景，早日叫响“北国花城”城市名片。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君)