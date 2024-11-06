洛阳举行食品安全突发事件应急演练

2024年12月31日上午，我市2024年食品安全突发事件(Ⅲ级)示范性应急演练活动在伊滨区举行。

2024年12月31日上午，我市2024年食品安全突发事件(Ⅲ级)示范性应急演练活动在伊滨区举行。

整个应急演练采取视频预拍与现场实演方式进行，分为事件发生与舆情监测、先期处置与舆情研判、应急响应、事件调查及响应升级、舆情应对、响应终止、后期处置七个部分进行，真实展示了在发生食品安全突发事件时，各级部门上报信息、启动应急响应、组织事件调查、应急指挥部研判事态发展、当地政府召开新闻发布会等一系列流程。

举办食品安全突发事件应急演练，是食品安全工作的一项重要内容，对检验和锻炼食品安全应急队伍、提升应急反应和快速处置能力，进一步建立健全全市食品安全突发事件应对机制，发挥着重要作用。近年来，我市食品安全工作以“保障校园食品安全，同心共筑师生健康”为目标，扎实开展中小学校园食品安全突出问题专项整治行动，进一步强化校园食品安全工作，营造了良好的校园食品安全社会共治环境。

副市长陈剑锋参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔)