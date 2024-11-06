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推动民企加快建立健全现代企业制度 助推全市民营经济持续高质量发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.01 08:15
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　　2024年12月31日，全市引导和鼓励民营企业建立健全现代企业制度工作推进会召开。

　　市委常委、统战部部长韩治群出席会议并讲话，副市长王太钢主持会议。

　　与会人员走进麦斯克电子、洛轴集团、普莱柯生物等企业，实地观摩企业展厅、产线，详细了解企业组织制度、管理制度、产权结构等情况。在随后召开的推进会上，通报了全市引导民营企业建立健全现代企业制度工作进展情况，现场解读了《洛阳市引导和鼓励民营企业建立健全现代企业制度工作方案》，隆华科技、大张集团作了交流分享。

　　韩治群强调，要提高政治站位，深刻理解建立健全现代企业制度的重大意义，加大引导和鼓励全市民营企业建立健全现代企业制度工作推进力度，积极组织民营企业家到经济发达地区考察学习、开阔眼界，带动更多企业家认识到现代企业制度激活力、促发展的重要作用。各级各部门要强化引领，加强政策解读，聚焦优化产权、规范治理、高效管理、创新驱动、防化风险等关键环节，坚持政府引导、企业自愿，分类指导、因企施策，因地制宜、有序推进等工作方法，引导民营企业加快建立健全现代企业制度。要形成齐抓共管工作合力，压实工作责任、创新工作方法、加强示范引领、营造良好氛围，以民营企业建立健全现代企业制度新成效助推全市民营经济高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 赵鑫)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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