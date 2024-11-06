预防在先发现在早处置在小 筑牢“双节”期间安全防线

2024年12月31日，市委常委、常务副市长潘开名带队深入文博场所、危化品仓库、商业综合体和旅游景区等处，督导检查“双节”消防安全、安全生产等工作。 2024年12月31日，市委常委、常务副市长潘开名带队深入文博场所、危化品仓库、商业综合体和旅游景区等处，督导检查“双节”消防安全、安全生产等工作。 文博场所、危化品仓库是消防安全重点部位。潘开名到西工兵营、天子驾六博物馆，检查消防设施、隐患排查、值班备勤等情况，强调要持续强化防范意识，压实各级安全职责，完善各类防控体系，提升综合防灭火能力，筑牢文物消防安全屏障。在中石化洛阳分公司油库，潘开名了解岗前培训、技防运行等情况，强调要扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，把人防、技防统筹起来，更加注重技防运用，从严规范人员管理、过程管控，提升本质安全水平。 “双节”前后消费活跃，商圈和景区将迎来客流高峰。在丹尼斯大卫天地，潘开名实地查看消防设施运行情况，了解客流疏导、应急处置等情况，指出要抓好网格化治理，把责任压实到租赁商户、落实到一线员工，做到预防在先、发现在早、处置在小，将隐患消除在萌芽状态。潘开名还到魏坡·新序检查大型活动安全管理工作，强调要加强隐患排查治理，严格落实防范措施，提升应急处置能力，全力筑牢安全防线，营造平安祥和的节日环境。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)