市委组织部传达学习市委十二届七次全会暨市委经济工作会议精神

2024年12月30日，市委组织部召开部务会会议，传达学习市委十二届七次全会暨市委经济工作会议精神，研究贯彻落实意见。市委常委、组织部部长王森主持会议并讲话。 2024年12月30日，市委组织部召开部务会会议，传达学习市委十二届七次全会暨市委经济工作会议精神，研究贯彻落实意见。市委常委、组织部部长王森主持会议并讲话。 会议指出，市委全会暨市委经济工作会议深入学习贯彻中央、省委有关会议精神，全面总结2024年工作，系统部署2025年经济社会发展重点任务，事关全局、意义重大。要紧跟市委令旗走，迅速把思想和行动统一到市委决策部署上来，当好学习贯彻全会精神的示范表率。 会议强调，要坚持组织路线服务政治路线，学深悟透全会精神，谋深抓实2025年工作，提高服务全市经济社会发展的贡献度。要抓好学习。部务会成员带头自学、领学、促学，推动全市组工干部原原本本学、全面深入学，把准市委的战略考量、总体要求、重点任务等，增强服务经济工作的责任感、紧迫感。要抓好转化。准确把握全会“五个必须”“四个突出”等要求的核心要义，认真梳理与组织部门有关的工作，分领域分专题研究谋划贯彻落实的思路举措，找准服务经济工作的切入点、着力点。要抓好落实。深化“研究型”机关建设，努力打造专业化干部队伍、用好考核“指挥棒”、引育紧缺实用人才、抓党建促基层治理、激励干部担当作为，充分调动党员、干部、人才的积极性主动性创造性，为现代化洛阳建设提供坚强组织保证。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)