市委政法委员会2024年第4次全体（扩大）会议召开 张玉杰主持并讲话

2024年12月31日，市委副书记、政法委书记张玉杰主持召开市委政法委员会2024年第4次全体(扩大)会议，传达学习习近平总书记重要讲话、重要指示精神，以及中央、省委、市委经济工作会议精神，研究综治中心规范化建设、“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理等工作。 2024年12月31日，市委副书记、政法委书记张玉杰主持召开市委政法委员会2024年第4次全体(扩大)会议，传达学习习近平总书记重要讲话、重要指示精神，以及中央、省委、市委经济工作会议精神，研究综治中心规范化建设、“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理等工作。 会议强调，全市政法机关要全面深化党风廉政建设，持续巩固政法队伍教育整顿成果，扎实推动政法系统全面从严治党向纵深发展，加快推进政法工作现代化。要深入学习贯彻习近平法治思想，积极运用法治思维和法治方式保障权益、化解矛盾、维护稳定，提高严格规范公正文明执法司法水平，切实保障人民群众切身利益。要聚焦全市乡村振兴战略，结合政法机关职能使命，坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续深化平安单位(村、社区)建设、“四治融合”，精准开展普法宣传教育，常态化排查矛盾纠纷，确保基层稳定、群众平安。 会议指出，要着力营造优质高效的服务环境，持续完善执法司法服务保障工作机制，全面提升涉企法律服务实效，完善企业诉求反映和权益维护机制，不断提升优化法治化营商环境。要着力营造安全稳定的社会环境，统筹做好源头管控、风险排查、隐患治理、化解处置工作，严打侵害企业利益违法犯罪，持续提升企业周边治理效能，切实维护良好经济发展秩序。要扎实推进综治中心规范化建设，明确职能任务，完善工作机制，强化资源整合，依法履职、协作联动，细化措施、务求实效，全力做好矛盾纠纷化解、社会治安防控等工作。要持续深化“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理，强化系统治理、依法治理、源头治理，统筹资源、协同发力，切实维护全市社会大局稳定。 市委政法委员会委员以书面形式进行了述职。 市领导楚国剑、徐哲、封勇等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张继峰)